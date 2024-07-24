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Учёные закрепили камеру на гигантской акуле, и она почти сразу врезалась в рыболовецкое судно

Столкновение гигантской акулы с кораблём впервые снято на видео

1:38
Наука

Столкновение гигантской акулы с кораблём впервые попало на видео, снятое учёными, его обнародовала в среду пресс-служба Университета штата Орегон (OSU).

Столкновение гигантской акулы с кораблём впервые снято на видео
Фото: Animalia is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 license

24 апреля научная сотрудница OSU Александра Макинтарф и её коллеги поймали у берегов Ирландии семиметровую самку гигантской акулы Cetorhinus maximus, закрепили на ней различные датчики и видеокамеры и выпустили в море.

Весь этот "обвес", рассчитанный максимум на 12 часов сбора информации, проработал не больше семи часов. За это время акула успела врезаться в рыболовецкое судно.

На видео видно, что акула пыталась увернуться от столкновения, но безуспешно. Заметно также, что она получила травму. Скорее всего, довольно болезненную, потому что после инцидента бедолага залегла на дно. Неизвестно, что с ней стало потом.

Cetorhinus maximus признан исчезающим видом. По мнению учёных, эти акулы подвергаются риску из-за активной деятельности человека в ареале их обитания.

"Тот факт, что акула, к чьему телу мы прикрепили наши камеры и датчики, всего через несколько часов после попадания на волю столкнулась с кораблём, подчеркивает то, насколько эти редкие рыбы уязвимы для подобной угрозы. Как и некоторые киты, исполинские акулы фильтруют воду в приповерхностных слоях океана, что делает их особенно подверженными ударам кораблей", — пояснил доцент Тринити-колледжа в Дублине Николас Пейн.

Акула
Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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