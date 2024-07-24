Экспериментально воссозданы плазменно-пылевые космические облака, из которых образуются звёзды

При помощи СВЧ-импульсов на Земле воссоздали условия звездообразования

1:48 Your browser does not support the audio element. Наука

Учёные из Института общей физики им. А. М. Прохорова РАН и МФТИ с коллегами провели эксперимент по изучению плазмохимических процессов в космических облаках под воздействием СВЧ-разрядов. Его результаты опубликованы в Solar System Research, сообщает журнал "За науку".

Фото: European Southern Observatory by ALMA (ESO/NAOJ/NRAO)/ Lee et al., CC BY 4.0

Для опытов использовали земную пыль, образцы метеоритного вещества, а также аналог лунного грунта. Через систему фокусирующих зеркал на них направляли электромагнитный импульс с частотой 75 ГГц, в результате чего поднимались плазменно-пылевые облака до 50 см и температурой до нескольких тысяч градусов — аналогичные тем, из которых образовалась Солнечная система.

"Успех в получении плазменно-пылевых облаков из вещества, характерного для космической пыли, даёт в наше распоряжение новый метод лабораторного моделирования сложных многофазных сред. Такие среды одновременно содержат газовую, жидкую, твёрдую фазу и плазму и являются местом протекания неравновесных плазмохимических реакций с участием заряженных частиц и поверхностей пылинок. В настоящее время предполагается, что такая многофазная среда приводит к образованию простейших органических соединений даже в условиях протопланетных дисков и пылевой плазмы комет Солнечной системы", — объясняет главный научный сотрудник отдела физики плазмы ИОФ РАН доктор физико-математических наук Нина Скворцова.

Учёные намерены повторить эксперимент в вакууме, чтобы выяснить особенности образования органических веществ на пролетающих через атмосферу метеоритах, во время вспышек протозвёзд и в протопланетных дисках.