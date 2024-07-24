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Противомоскитные сетки обвинили в распространении клопов и других бытовых вредителей

Американские учёные нашли неожиданную причину возращения клопов в дома

1:53
Наука

Успешная борьба с малярией стала причиной возращения в дома клопов и других бытовых вредителей — к такому выводу пришли учёные из Университета штата Северная Каролина. Результаты исследования увидели свет на страницах Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences.

Американские учёные нашли неожиданную причину возращения клопов в дома
Фото: commons.wikimedia.org by Jackaranga, CC BY-SA 3.0

В его основу легли 28 рецензируемых статей, выбранных из более 1200 публикаций в академической литературе о домашних вредителях, таких как постельные клопы, тараканы и блохи, а также малярии, надкроватных сетках, пестицидах и борьбе с насекомыми.

Эффективные методы уничтожения комаров снизили численность клопов, объясняет аспирант Крис Хейс, один из авторов работы. "Эти обработанные инсектицидом сетки для кроватей не были предназначены для уничтожения домашних вредителей, таких как постельные клопы, но они действительно хорошо справлялись с этой задачей. Это то, что действительно понравилось людям, но инсектициды больше не действуют так эффективно на домашних вредителей", — заметил он.

"Вероятно, существует связь между использованием этих сеток и широко распространённой устойчивостью к инсектицидам у домашних вредителей, по крайней мере в Африке", — добавил учёный.

По его мнению, такое положение породило недоверие к противомоскитным сеткам и другим подобным методам, что, в свою очередь, привело к росту заболеваемости малярией и распространенности клопов.

По мнению его соавтора, заслуженного профессора энтомологии фонда имени Блэнтона Дж. Уитмайра в Университете штата Северная Каролина Коби Шала, решением проблемы может стать разработка новых инсектицидов, чётко нацеленных против комаров и против клопов и других домашних вредителей.

Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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