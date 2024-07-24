Вместо реальных экспериментов бурление сточных вод просчитают на компьютере

В Ростове-на-Дону разработана математическая модель кавитации

1:33 Your browser does not support the audio element. Наука

В Донском государственном техническом университете разработана математическую модель гидродинамической кавитации, сообщили ТАСС Минобрнауки РФ.

Фото: Wikimedia Commons by JJ Harrison, CC BY-SA 3.0

Расчёт параметров схлопывающихся пузырьков жидкости поможет обходиться без реальных экспериментов при создании действующих на принципе кавитации устройств для очистки сточных вод или переработки жидких нефтепродуктов.

"Разработанная математическая модель анализирует параметры жидкости, чтобы определить необходимую интенсивность кавитации. Ранее для того, чтобы оценить работу устройства на той или иной жидкости, надо было собрать установку и провести реальный эксперимент. Всё это препятствует внедрению кавитации в промышленность. Используя же разработанную математическую модель, изготавливать ничего не потребуется и проводить эксперимент тоже не нужно", — пояснил начальник управления научных исследований ДГТУ Денис Куимов, руководивший проектом.

Методику протестировал на более чем 400 вариантах различных многодисперсных сред и генераторов кавитации, таких как наиболее распространённые трубки Вентури (устройства с разными диаметрами на входе и выходе для измерения расхода или скорости потока газов и жидкостей) и устройства с дискретной вторичной частью.

По словам Куимова, разработка поможет не только в более эффективном использовании кавитации во благо, но и для борьбы с нею там, где она вредна — ннапример в трубопроводах.