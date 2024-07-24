Электроны, летящие со сверхсветовой скоростью, могут служить источником T-лучей

В Институте общей физики им. А. М. Прохорова РАН нашли ещё одно применение эффекту Черенкова — получение терагерцового излучения. Исследование на эту тему опубликовано в Frontiers of Optoelectronics.
Эффект Черенкова (Вавилова-Черенкова) — широко известное явление, когда заряженные частицы, движущиеся со сверхсветовой скоростью, то есть скоростью, превышающей фазовую скорость света в этой среде, генерируют вторичное излучение. Объяснение этого эффекта удостоилось Нобелевской премии по физике 1958 года.
Учёные из ИОФ РАН предложили использовать эффект Черенкова в качестве источника терагерцового излучения, или, как его называют в научно-популярной литературе, T-лучей.
Принцип разработки таков. Катод из фотоэмиссионного материала облучается короткими вспышками лазера, в результате чего формируются электронные сгустки, которые разгоняются внешним электрическим полем. Врезаясь в диэлектрическую преграду, электроны порождают вторичные электромагнитные импульсы в СВЧ и терагерцовом диапазоне.
Такой источник T-лучей может легко масштабироваться, что открывает обширные возможности для его применения в широкополосной неинвазивной томографии, визуализации, радиолокации и силовой электронике.
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