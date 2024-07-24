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Раскрыты последствия нерегулярной чистки фильтров стиральной машины: смрад и порча белья

Эксперт Горохов подсказал, как чистить фильтры стиральной машины

1:49
Наука » Технологии

При нерегулярной чистке фильтров стиральной машинки в ней накопится грязь, и вместо стирки белья она станет его портить, заявил коммерческий директор группы компаний "Риал-Трейд" Александр Горохов. Он объяснил Pravda.Ru, какое обслуживание стиралки вполне по силам её хозяйке.

Эксперт Горохов подсказал, как чистить фильтры стиральной машины
Фото: Freepik by freepik, PDM

Необходимая периодичность чистки обычно указана в руководстве по эксплуатации. "Заявляет производитель раз в месяц, допустим, чистить, или раз в два месяца — значит так и нужно делать", — пояснил собеседник издания.

Важно, чтобы это происходило регулярно. Иначе — удручающих последствий не избежать.

"Запах появится. Одно из первых — появится запах, а потом он будет усугубляться и усугубляться. Набиваются туда частицы белья, и они начинают гнить. И бельё вместо белого цвета мы можем в машинке получить другого цвета", — предупредил Горохов.

По его словам, ничего сложного в процедуре чистки фильтров нет. "Когда вы приобретаете, проконсультируйтесь у специалиста, он же вам это покажет. Это делается двумя нажатиями того или иного рычажка, то есть это очень легко делается. Внизу там откручивается специальной крутилочкой, и она же является пробкой, и всё оттуда вытекает, допустим, у некоторых производителей есть. У некоторых производителей есть, которые улавливают внутри, вы просто этот фильтр достаёте и чистите, и всё", — рассказал специалист.

"Консультант может вам это показать. И YouTube нам в помощь, можно забить свою модель. Сейчас уже про любую машинку уже понаснимали роликов, и везде показывается, как пользоваться, как включать, как выключать — от и до", — заключил он.

Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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