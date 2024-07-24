Йеллоустоун взорвался, как скороварка

В Йеллоустоуне произошёл гидротермальный взрыв, сообщила пресс-служба национального парка.
Извержение гейзера разразилось во вторник, 23 июля, около 10:19 утра возле озера Сапфир-Пул в районе Бисквит-Бэйсин, расположенного к северу от города Олд-Фейтфул, уточнило CBS News.
Пострадавших нет, однако набережная и парковки поблизости закрыты для посещения, пока специалисты не убедятся, что находиться там безопасно.
"Гидротермальные взрывы, представляющие собой эпизоды внезапного превращения воды в пар, как известно, трудно предсказать", — заявила Геологическая служба США в соцсетях.
Организация сравнила извержения со скороваркой, добавив, что "они могут вообще не подавать предупреждающих знаков".
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