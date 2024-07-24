Йеллоустоун взорвался, как скороварка

В парке Йеллоустоун произошёл гидротермальный взрыв

0:52 Your browser does not support the audio element. Наука Экология Природа

В Йеллоустоуне произошёл гидротермальный взрыв, сообщила пресс-служба национального парка.

Фото: National Park Service is licensed under public domain

Извержение гейзера разразилось во вторник, 23 июля, около 10:19 утра возле озера Сапфир-Пул в районе Бисквит-Бэйсин, расположенного к северу от города Олд-Фейтфул, уточнило CBS News.

Пострадавших нет, однако набережная и парковки поблизости закрыты для посещения, пока специалисты не убедятся, что находиться там безопасно.

"Гидротермальные взрывы, представляющие собой эпизоды внезапного превращения воды в пар, как известно, трудно предсказать", — заявила Геологическая служба США в соцсетях.

Организация сравнила извержения со скороваркой, добавив, что "они могут вообще не подавать предупреждающих знаков".

Гидротермальный взрыв в Йеллоустоуне