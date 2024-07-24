Революционные открытия: бактерии могут передавать опыт через поколения

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Microbiological Research: полезные бактерии передают память через поколения

2:18
Наука

Недавнее исследование под руководством доктора Иланы Колодкин-Гал из Института синтетической биологии имени Скоена при Университете Райхмана показало, что полезные бактерии, такие как Bacillus subtilis, обладают способностью к запоминанию. Эти бактерии, используемые в качестве пробиотиков и средств биологического контроля, могут передавать информацию через поколения. Исследование было опубликовано в журнале Microbiological Research.

Microbiological Research: полезные бактерии передают память через поколения
Фото: commons.wikimedia.org by Хадасса Лот де Оливейра, CC BY-SA 4.0

Учёные обнаружили, что бактерии способны экспрессировать гены, связанные с колонизацией и симбиозом с хозяином, даже после отделения от него. Такая передача информации позволяет бактериям эффективно колонизировать нового хозяина, предоставляя им преимущество перед бактериями, которые не имели предыдущего опыта взаимодействия с растением.

Гены, связанные с многопоколенным наследованием, также играют важную роль в устойчивости к стрессу, что подчеркивает важность защитных механизмов, развиваемых бактериями во время колонизации растений. Это многопоколенное наследование стабилизирует взаимодействие полезных бактерий с их хозяином. Учёные полагают, что подобные механизмы обеспечивают многопоколенное взаимодействие пробиотических бактерий в кишечнике человека, обеспечивая долгосрочную защиту от болезней.

Исследование проводилось в сотрудничестве с группой Джонатана Фридмана из Еврейского университета в Иерусалиме и группой Асафа Ахарони из Института науки Вейцмана. Среди участников были доктор Омри Гилхар из Института науки Вейцмана и доктор Лиат Рахамим-Бен Нави из Института Скоена при Университете Райхмана.

"Наши результаты позволяют манипулировать идентифицированными генами для создания синтетических цепей с памятью, которые могут быть полезны в сельском хозяйстве и промышленности. Мы стремимся к тому, чтобы пробиотические бактерии, которые обычно живут около 30 минут, действовали в соответствии с сигналом на протяжении часов или даже дней", — объясняет Илана Колодкин-Гал из Института Скоена при Университете Райхмана.

Автор Джалиль Вахитов
Джалиль Вахитов - внештатный корреспондент Правды.Ру, ведущий раздела "Путешествия"
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