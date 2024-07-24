Акулы у Рио-де-Жанейро оказались пропитаны кокаином

Акулы у побережья Рио-де-Жанейро оказались "пропитаны" кокаином — в их мышечной ткани и печени учёные обнаружили следы этого наркотика и бензоилэкгонина. Бразильские специалисты опубликовали результаты своего исследования в статье "Кокаиновая акула", размещённой в журнале Science of the Total Environment.
Исследователи пояснили, что концентрация наркотических веществ в организмах акул в сто раз превышает уровни, ранее зафиксированные у других морских обитателей.
"Уровень кокаина в мышцах примерно в три раза выше, чем в печени. У самок наблюдалась более высокая концентрация кокаина в мышцах по сравнению с самцами", — объяснили ученые.
Специалисты полагают, что высокое содержание кокаина у побережья Рио-де-Жанейро может быть связано со стоками нарколабораторий города. Также есть предположение, что наркодельцы могут намеренно сбрасывать партии кокаина в воду, пытаясь избавиться от улик. В некоторых случаях упаковки с наркотиком просто теряются в море.
Эксперты обеспокоены тем, что высокая концентрация наркотиков в печени акул может подорвать их здоровье, создать проблемы с размножением и даже повредить ДНК.
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