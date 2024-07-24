Бета-амилоид и олигодендроциты: новые цели для терапии болезни Альцгеймера

Олигодендроциты — это глиальные клетки, отвечающие за образование миелина, вещества, которое изолирует аксоны нейронов и обеспечивает быструю и эффективную передачу нервных импульсов. В здоровом мозге эти клетки выполняют важную роль в поддержании нейронов и защите аксонов от повреждений.
Британские и американские ученые в области нейрофизиологии сделали важное открытие: они обнаружили, что некоторые виды олигодендроцитов производят опасный бета-амилоид, что способствует его скоплению в нейронах и ускоряет развитие болезни Альцгеймера. Результаты исследования были опубликованы в журнале PLoS Biology.
"Полученные нами данные ставят под сомнение устоявшееся представление о том, что только нервные клетки являются источниками бета-амилоида. Мы показали, что олигодендроциты также вырабатывают значительные количества этих токсичных белковых скоплений. Это делает олигодендроциты привлекательной мишенью для создания нового типа лекарств от деменции", — говорится в исследовании.
Учёные выявили, что гены APP, BACE1 и некоторые другие участки ДНК, вероятно, связанные с выработкой патогенного бета-амилоида, активны не только в нейронах, но и в олигодендроцитах. Исследования показали, что у людей с болезнью Альцгеймера наблюдается дисфункция олигодендроцитов, что может привести к дестабилизации миелина и нарушению передачи нервных импульсов. Более того, олигодендроциты могут активироваться в ответ на воспаление, которое играет важную роль в патогенезе болезни Альцгеймера.
Эти открытия открывают новые перспективы для дальнейших исследований и разработки методов лечения болезни Альцгеймера. Возможно, модуляция функции олигодендроцитов и стимуляция процессов ремиелинизации станут ключевыми стратегиями в борьбе с этим нейродегенеративным заболеванием.
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