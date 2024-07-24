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Революция в медицине: ИИ быстро выявляет рак по структуре сахаров в клетках

Nature Methods: Гётеборгские учёные представили ИИ для быстрой диагностики рака

1:34
Наука

Учёные из Гётеборгского университета разработали модель искусственного интеллекта, которая способна быстро обнаруживать признаки рака в организме, анализируя структуры гликанов (сахарных молекул) в клетках. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature Methods.

Искусственный интеллект был обучен на базе данных, содержащей более 500 тысяч примеров различных структур и фрагментов гликанов. Гликаны, представляющие собой молекулы сахара, присутствующие в клетках человеческого организма, могут изменяться при наличии заболеваний, включая рак, и воспалительных процессов.

После завершения обучения модель ИИ протестировали на другом наборе данных, включающем структурные изображения молекул сахара из клеток здоровых людей и тех, кто страдает раком. Результаты показали, что новая разработка превосходит ранее созданные полуавтоматические методы по скорости и точности выявления аномалий.

Учёные пояснили, что анализ структуры гликанов обычно проводится методом масс-спектрометрии — анализом химических соединений и элементов, основанным на разделении молекул и атомов по массе. Однако, этот метод имеет существенный недостаток: анализ каждого образца (клетки или ткани) может занимать от нескольких часов до нескольких дней. Новая модель ИИ, получившая название Candycrunch, может обнаруживать признаки рака всего за несколько секунд.

Автор Джалиль Вахитов
Джалиль Вахитов - внештатный корреспондент Правды.Ру, ведущий раздела "Путешествия"
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