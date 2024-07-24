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Сибирские ученые создали уникальный экспресс-тест для определения группы крови

Уникальная разработка новосибирских ученых: тест на группу крови за минуту

1:08
Наука

Резидент технопарка новосибирского Академгородка, компания "Медико-биологический союз" (МБС), разработала уникальный экспресс-тест для определения группы крови и резус-фактора. Этот тест не имеет аналогов как в России, так и за рубежом.

Уникальная разработка новосибирских ученых: тест на группу крови за минуту
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Директор МБС Михаил Лосев сообщил агентству ТАСС, что тест можно использовать в полевых условиях и при чрезвычайных ситуациях. По его словам, аналогов этому тесту нет ни у российских, ни у зарубежных компаний, поэтому сибиряки готовы выйти на международный рынок.

"Мы создали экспресс-тест для определения группы крови и резус-фактора и готовимся к его производству", — сказал Михаил Лосев.

Тест представляет собой карточку, на которую достаточно нанести несколько капель крови, и уже через минуту можно получить результат.

"Уникальность нашей технологии в том, что тест не требует никакого специального оборудования и лабораторных навыков. Любой человек может капнуть капельку крови и получить результат", — подчеркнул разработчик.

Автор Джалиль Вахитов
Джалиль Вахитов - внештатный корреспондент Правды.Ру, ведущий раздела "Путешествия"
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