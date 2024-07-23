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Ученые открыли новый источник кислорода на дне океана

Nature Geoscience: дно океана производит кислород благодаря металлическим минералам

1:49
Наука

Международная группа ученых из Шотландии, США и других стран сделала потрясающее открытие: дно океана может производить собственный кислород благодаря металлическим минералам. Это открытие переворачивает устоявшиеся представления о том, что кислород в гидросфере исходит исключительно от фотосинтезирующих организмов, таких как водоросли и фитопланктон. Результаты исследования были опубликованы в престижном научном журнале Nature Geoscience (NatGeo).

Nature Geoscience: дно океана производит кислород благодаря металлическим минералам
Фото: flickr.com by Steve Garner, CC BY 2.0

Исследование показало, что газ, выделяемый из глубинных пород, названный "темным кислородом", формируется без участия солнечного света на глубине около четырех километров под водой. Ученые выяснили, что кислород производится благодаря полиметаллическим конкрециям — природным минеральным образованиям, содержащим ценные элементы, такие как кобальт, никель, медь, литий и марганец.

Это открытие произошло случайно во время исследования морского дна в районе Кларион-Клиппертонской зоны, подводного горного хребта на северо-востоке Тихого океана. Датчики зафиксировали появление кислорода, и сначала ученые подумали, что оборудование неисправно. Однако дальнейшие исследования подтвердили наличие газа.

Исследователи обнаружили, что кислород образуется в результате электрохимической реакции между ржавчиной и соленой водой. Для этого процесса требуется всего 1,5 вольта энергии. Это открытие открывает новые перспективы в понимании химических процессов, происходящих в глубинах океана, и может иметь значительные последствия для нашего понимания экосистем и их эволюции.

Автор Джалиль Вахитов
Джалиль Вахитов - внештатный корреспондент Правды.Ру, ведущий раздела "Путешествия"
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