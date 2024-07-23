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В Китае найден 2300-летний алкогольный напиток

Китайские исследователи нашли 2300-летний алкогольный напиток

1:50
Наука

Группа исследователей из китайской провинции Шэньси сделала удивительное открытие: они обнаружили древний бронзовый сосуд с хорошо сохранившимся алкогольным напитком, возраст которого составляет около 2300 лет. Это открытие добавляет новые страницы в историю алкогольных напитков в древнем Китае.

Китайские исследователи нашли 2300-летний алкогольный напиток
Фото: Openverse by Arkhipova Marina, CC BY 4.0

Сосуд, найденный в одной из древних гробниц, был плотно запечатан, что позволило сохранить его содержимое на протяжении тысячелетий. Внутри находилось около 300 миллилитров прозрачной жидкости, которая оказалась остатками сброженного алкогольного напитка. Когда двое исследователей попробовали жидкость, они отметили металлический привкус, что, скорее всего, связано с долгим хранением в бронзовом сосуде.

Это открытие не только подтверждает древние традиции изготовления алкоголя, но и предоставляет важные данные о технологиях и ингредиентах, использовавшихся в те времена. Анализ содержимого сосуда показал наличие различных видов крахмальных гранул, которые являются остатками растений, использовавшихся для производства алкоголя. Также были найдены следы плесневых грибов и дрожжей, которые играют ключевую роль в процессе брожения.

Ученые считают, что этот напиток мог использоваться в качестве погребального подношения, что говорит о его высокой ценности в древнекитайском обществе. Это открытие расширяет наши знания о развитии алкогольных напитков в разных культурах. Напомним, что самые ранние свидетельства производства алкоголя были найдены на территории современного Израиля, в пещере Ракефет, где обнаружены каменные артефакты со следами варки пива из злаков.

Автор Джалиль Вахитов
Джалиль Вахитов - внештатный корреспондент Правды.Ру, ведущий раздела "Путешествия"
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