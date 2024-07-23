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Российские ученые разработали инновационный двумерный материал для гибкой электроники

Ученые МФТИ делают прорыв в области полупроводников

1:22
Наука

Российские ученые из Московского физико-технического института (МФТИ) разработали уникальный двумерный материал на основе органического полимера, который обладает способностью легко контролировать размер пор. Это свойство позволяет гибко управлять характеристиками полупроводниковых структур, созданных на основе данного материала. Новый материал представляет собой отличную основу для создания гибкой электроники и оптоэлектроники.

Ученые МФТИ делают прорыв в области полупроводников
Фото: commons.wikimedia.org by CardioElena, CC BY 4.0

По информации пресс-службы МФТИ, в последние десятилетия было создано множество новых нанопористых материалов, которые находят применение в различных инновационных отраслях промышленности, таких как адсорбция газов, гетерогенный катализ и накопление энергии. Однако, ученые МФТИ обнаружили, что двумерные полимеры могут также успешно использоваться в современной оптоэлектронике, открывая новые перспективы в этой области.

Исследуя свойства полимерных материалов, состоящих из молекул фторсодержащего органического вещества F4-TCNQ, ученые сделали значительное открытие. Это соединение, часто применяемое в производстве органических полупроводников и двумерных материалов с оптоэлектронными свойствами, открыло новые возможности для развития технологий.

Автор Джалиль Вахитов
Джалиль Вахитов - внештатный корреспондент Правды.Ру, ведущий раздела "Путешествия"
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