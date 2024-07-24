Шокирующее открытие: новый синдром может быть опаснее Альцгеймера

Учеными найден новый синдром потери памяти у пожилых людей

1:01 Your browser does not support the audio element. Наука

Исследователи обнаружили новый синдром, связанный с потерей памяти у пожилых людей, который отличается от болезни Альцгеймера, сообщает портал "МедЗдрав.инфо".

Фото: Freepik by Ads, CC0

Этот синдром получил название лимбически-доминантный амнестический нейродегенеративный синдром (LANS). Ранее диагноз LANS можно было поставить только после смерти пациента, анализируя ткани мозга.

Однако специалисты клиники Майо разработали новые критерии для диагностики LANS. Эти критерии включают возраст пациента, степень утраты памяти, а также результаты нейровизуализации и наличие специфических биомаркеров, указывающих на присутствие определенных белковых отложений в мозге.

Согласно последним данным, это новшество позволит неврологам более точно ставить диагноз и, возможно, предлагать персонализированное лечение для пациентов с симптомами, схожими с болезнью Альцгеймера, но без явных признаков этого заболевания.