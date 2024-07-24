Учёные раскрыли тайну: как ваши эмоции влияют на поведение вашего пса

Scientific Reports: человек может "заражать" стрессом собак

1:33 Your browser does not support the audio element. Наука

Учёные из Бристольского университета в ходе нового исследования обнаружили интересную особенность взаимодействия между людьми и их четвероногими друзьями. Оказалось, что запах человеческого пота, связанный со стрессом, вызывает у собак чувство неуверенности и пессимистичные эмоции. Результаты исследования были опубликованы в журнале Scientific Reports.

Фото: Wikipedia by Sberlazza, CC BY 2.0

В эксперименте приняли участие 18 собак и их владельцы. Сначала животных приучили к следующему алгоритму: миска, стоящая в одном месте, всегда полная, а другая, в другом углу комнаты, всегда пустая.

Собаки быстро научились различать эти места и игнорировали "пустое" место, сразу же направляясь к миске с пищей. Затем учёные изменили местоположение мисок, чтобы проверить, как быстро собаки адаптируются к новым условиям.

Однако эксперимент усложнили ещё одним фактором. Перед началом поиска собакам давали понюхать пот или дыхание их владельца, находившегося в хорошем настроении или в состоянии стресса. Выявилась закономерность: запах стресса изменял поведение собак в худшую сторону — они медленнее и менее уверенно находили миску с пищей.

Учёные сделали вывод, что пессимистичная реакция передаётся от человека к животному. По мнению экспертов, такая реакция может быть своего рода защитой от возможного разочарования, если в миске не окажется лакомства.