Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Врач Марилова: в коврах и подушках могут жить опасные для людей клещи
Африканский полузащитник поделился своими впечатлениями от России
Как поддерживать кожу увлажненной и здоровой летом
В чем вымачивать печень, чтобы она была мягкой и вкусной
Врач Корниенко: слепни способны переносить сибирскую язву и клещевой энцефалит
Дрожжевой пирог со свежей капустой и фаршем: пошаговый рецепт
Врач Курачинова: косоглазие без срочного лечения способно перерасти в амблиопию
Intel обещает устранить нестабильность процессоров 13-го и 14-го поколений
Идеальная кожа по утрам: важные этапы вечернего ухода
Учёные раскрыли тайну: как ваши эмоции влияют на поведение вашего пса

Scientific Reports: человек может "заражать" стрессом собак

1:33
Наука

Учёные из Бристольского университета в ходе нового исследования обнаружили интересную особенность взаимодействия между людьми и их четвероногими друзьями. Оказалось, что запах человеческого пота, связанный со стрессом, вызывает у собак чувство неуверенности и пессимистичные эмоции. Результаты исследования были опубликованы в журнале Scientific Reports.

Scientific Reports: человек может "заражать" стрессом собак
Фото: Wikipedia by Sberlazza, CC BY 2.0

В эксперименте приняли участие 18 собак и их владельцы. Сначала животных приучили к следующему алгоритму: миска, стоящая в одном месте, всегда полная, а другая, в другом углу комнаты, всегда пустая.

Собаки быстро научились различать эти места и игнорировали "пустое" место, сразу же направляясь к миске с пищей. Затем учёные изменили местоположение мисок, чтобы проверить, как быстро собаки адаптируются к новым условиям.

Однако эксперимент усложнили ещё одним фактором. Перед началом поиска собакам давали понюхать пот или дыхание их владельца, находившегося в хорошем настроении или в состоянии стресса. Выявилась закономерность: запах стресса изменял поведение собак в худшую сторону — они медленнее и менее уверенно находили миску с пищей.

Учёные сделали вывод, что пессимистичная реакция передаётся от человека к животному. По мнению экспертов, такая реакция может быть своего рода защитой от возможного разочарования, если в миске не окажется лакомства.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Обсудить
Популярное
Эксперт рассказал, почему натяжные потолки становятся антитрендом и что их заменяет

На протяжении более 10 лет натяжные потолки были популярным элементом современных интерьеров. Однако, как это часто бывает с модой, сейчас они постепенно теряют свою актуальность.

Почему натяжные потолки теряют популярность: эксперты объясняют
Отказ от гель-лака: почему всё больше девушек предпочитают естественность?
Почему девушки отказываются от гель-лака: основные причины и новые тренды в маникюре
Российские компании планируют построить нефтеперерабатывающий завод на Кубе
Секреты выращивания картофеля: 9 правил для получения крупного и богатого урожая
ВСУ бегут. ВС РФ развивают прорывы на покровском и купянском направлениях Любовь Степушова Усовершенствованные F-35.приняты на вооружение США Дмитрий Плотников История трансплантологии: от Алексиса Карреля до "головы профессора Доуэля" Сергей Лебедев
Раскрыта неприглядная правда о моче космонавтов: куда на самом деле они девают свои отходы
Домашний пилинг, который сделает вашу кожу молодой и сияющей
Сводка с фронта: Британия в бешенстве от своего погибшего спецназа на Украине, под Харьков брошены зеки
Сводка с фронта: Британия в бешенстве от своего погибшего спецназа на Украине, под Харьков брошены зеки
Последние материалы
В Подмосковье пропал тренер Латвии по футболу
Эксперты ответили, почему кошки боятся вентиляторов
Как не навредить растениям зольной подкормкой?
Отдыхаюший в Ялте Прохор Шаляпин поделился фото с красоткой
Nestlé возвращает KitKat в Россию
ГАИ ночью стала признавать виновниками ДТП водителей, едущих по правилам
Китай импортировал удобрений из России на рекордную сумму
Как выбрать идеальные косметические средства для лета
NPJ Mgrav: до 98% лекарств марсианской экспедиции просрочатся за время миссии
Длительность фильма "Джокер: Безумие на двоих" составит 138 минут
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников