Учёные раскрыли тайну: как ваши эмоции влияют на поведение вашего пса

Учёные из Бристольского университета в ходе нового исследования обнаружили интересную особенность взаимодействия между людьми и их четвероногими друзьями. Оказалось, что запах человеческого пота, связанный со стрессом, вызывает у собак чувство неуверенности и пессимистичные эмоции. Результаты исследования были опубликованы в журнале Scientific Reports.
В эксперименте приняли участие 18 собак и их владельцы. Сначала животных приучили к следующему алгоритму: миска, стоящая в одном месте, всегда полная, а другая, в другом углу комнаты, всегда пустая.
Собаки быстро научились различать эти места и игнорировали "пустое" место, сразу же направляясь к миске с пищей. Затем учёные изменили местоположение мисок, чтобы проверить, как быстро собаки адаптируются к новым условиям.
Однако эксперимент усложнили ещё одним фактором. Перед началом поиска собакам давали понюхать пот или дыхание их владельца, находившегося в хорошем настроении или в состоянии стресса. Выявилась закономерность: запах стресса изменял поведение собак в худшую сторону — они медленнее и менее уверенно находили миску с пищей.
Учёные сделали вывод, что пессимистичная реакция передаётся от человека к животному. По мнению экспертов, такая реакция может быть своего рода защитой от возможного разочарования, если в миске не окажется лакомства.
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