Участники полета на Марс рискуют остаться без жизненно важных лекарств

NPJ Mgrav: до 98% лекарств марсианской экспедиции просрочатся за время миссии

1:41 Your browser does not support the audio element. Наука

Американские исследователи из Дьюкского университета в Северной Каролине обнаружили, что участники будущей миссии на Марс могут остаться без эффективных медикаментов до возвращения на Землю. Более половины лекарственных средств имеют срок годности, не превышающий трех лет, что недостаточно для полета на Красную планету и обратно. Результаты исследования были опубликованы в научном журнале NPJ Microgravity (NPJ Mgrav).

Фото: Wikipedia by European Southern Observatory / M. Kornmesser, CC BY-SA 4.0

Выводы ученых основаны на анализе длительности хранения медикаментов. Выяснилось, что 54 из 91 препарата годны не более 36 месяцев. Это затрагивает такие жизненно важные лекарства, как антибиотики, обезболивающие, антигистаминные средства и снотворные.

По оптимистичным прогнозам, около 60% медикаментов на борту космического корабля для марсианской миссии будут формально непригодны к использованию. При более консервативных оценках эта цифра достигает 98%.

"Это не обязательно означает, что лекарства не будут работать, но так же, как не стоит принимать просроченные медикаменты дома, космическим агентствам придется учитывать, что просроченные лекарства могут быть менее эффективными", — отметил ведущий автор исследования, доктор Дэниел Бакленд.

Фактическая стабильность и эффективность лекарств в космосе по сравнению с Землей остаются largely unknown. Космическая радиация и другие условия внеземной среды могут снизить их эффективность, уточнили исследователи.