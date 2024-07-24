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Тревожность разрушает ваш мозг: ученые бьют тревогу и предупреждают о новых опасностях

Psychophysiology: тревожность ослабляет когнитивные способности мозга

1:50
Наука

Специалисты из двух китайских университетов — Маньянского педагогического университета и Хуачжунского университета науки и технологии — обнаружили еще одно негативное последствие тревожности: она ухудшает работу сети когнитивного контроля в мозге. Выводы исследования были опубликованы в научном журнале Psychophysiology.

Psychophysiology: тревожность ослабляет когнитивные способности мозга
Фото: Openverse by CollegeDegrees360, CC BY-SA 2.0

Тревожность характеризуется иррациональным страхом и чувством беспомощности, часто сопровождаясь депрессией, что лишает миллионы людей трудоспособности.

В исследовании приняли участие 366 человек, которых разделили на три группы по уровню тревожности: здоровые, с легкой тревожностью и с высоким уровнем тревоги.

Активность мозга участников измеряли с помощью функциональной ближней инфракрасной спектроскопии, которая отслеживает изменения концентрации кислорода в крови, что позволяет оценить нейронную активность.

Испытуемые выполняли задание на вербальную беглость (VFT), требующее генерации слов по подсказкам и активирующее зоны мозга, ответственные за когнитивный контроль.

Результаты исследования показали значительные различия в мозговой активности между группами. Обнаружена отрицательная корреляция между степенью тревожности и активностью процессов в правой дорсолатеральной префронтальной коре (rDLPFC) и левых лобных полях глаза (lFEF).

Ученые пришли к выводу, что снижение активности в этих областях мозга может служить нейронным маркером прогрессирующих тревожных расстройств. Система когнитивного контроля, включающая rDLPFC и lFEF, отвечает за регулирование мыслей и эмоций. Нарушение ее функций вызывает тревогу при неспособности контролировать беспокойство.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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