Ученые разгадали давнюю загадку слияния сверхмассивных черных дыр

PRL: пары сверхмассивных черных дыр могут сливаться благодаря темной материи

2:02 Your browser does not support the audio element. Наука

Канадские ученые из Университета Торонто установили связь между сверхмассивными черными дырами и частицами темной материи. Согласно их исследованию, это взаимодействие позволяет гигантским черным дырам сливаться. Работа была опубликована в журнале Physical Review Letters (PRL).

Фото: NASA by JPL-Caltech, PDM

В 2023 году астрофизики заявили об обнаружении «гула» гравитационных волн, пронизывающих космос. Они предположили, что этот фоновый сигнал исходит от миллионов сливающихся сверхмассивных черных дыр, каждая из которых в миллиарды раз массивнее Солнца.

Тем не менее, теоретические модели показали, что сближение двух сверхмассивных черных дыр останавливается на расстоянии около трех световых лет (одного парсека). Это явление, названное «проблемой последнего парсека», противоречило теории о возможности их слияния.

Специалисты объясняют, что проблема последнего парсека возникает из-за взаимодействия между облаками темной материи, окружающими сверхмассивные черные дыры, которые препятствуют их слиянию.

В новом исследовании команда предложила модель, согласно которой плотность гало темной материи остается достаточно высокой для продолжения сближения черных дыр до их объединения.

Кроме того, результаты исследования предоставляют данные о слияниях малых черных дыр и фоновом сигнале гравитационных волн, а также позволяют лучше понять природу темной материи. «Мы обнаружили, что эволюция орбит черных дыр очень чувствительна к микрофизике темной материи. Это означает, что мы можем использовать наблюдения за слияниями сверхмассивных черных дыр, чтобы лучше понять эти частицы. Наша работа представляет новый подход к изучению корпускулярной природы темной материи», — отметил соавтор исследования Гонсало Алонсо-Альварес.