Выяснилось, что на самом деле означают проценты вероятности осадков в прогнозе погоды

Метеоролог Татьяна Позднякова расшифровала прогнозы синоптиков

1:27 Your browser does not support the audio element. Наука

Прогноз осадков в форме вероятности, выраженной в процентах, вызывает у обывателя закономерное недопонимание. Что значит, например, вероятность дождя 50%? Если 50/50, пойдёт или нет — грош цена такому прогнозу. Час от часу не легче, если это означает, как предположили в тиктоке, осадки на половине территории.

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В вопросе помогла разобраться метеоролог информационного "Метеоновости" Татьяна Позднякова.

"Если вы смотрите прогноз в точке, вот вы открываете сайт, например, и открываете "Москва". Москва, как правило, даётся по одной точке только, как правило, для ВДНХ — поскольку это опорная станция. И тогда эта вероятность — это вероятность этого процесса именно в Москве", — объяснила она Pravda.Ru.

"Например, если вы откроете наш сайт, и у нас там дождик и вероятность, например, 45%. Это значит, что вероятность именно в этой точке", — привела пример собеседница издания.

Причём это не очень высокая вероятность, несмотря на большую, казалось бы цифру. "Это практически маловероятно. Существует вероятность, но маленькая. Когда вероятность в точке 80-90%, вот в этих пределах, то это значит большая. То есть скорее всего эти явления состоятся", — заключила Позднякова.