Землю накрыло мощными потоками протонов в широком диапазоне энергий

На Землю обрушились потоки протонов, сообщили во вторник в Институте прикладной геофизики имени академика Е. К. Фёдорова.
"В начале суток 23 июля зарегистрировано вторжение в околоземное космическое пространство потоков протонов в широком диапазоне энергий", — гласит предупреждение на сайте ИПГ.
"Продолжается возмущение геомагнитного поля", — констатируется в нём.
В сообщении приведены данные станций мониторинга геомагнитной активности на территории России — те из них, что расположены в высоких широтах, зафиксировали K-индекс выше обычного.
Тем не менее, лаборатория солнечной астрономии и гелиофизического приборостроения ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН магнитных бурь даже минимального уровня не отмечает.
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