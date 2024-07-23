Землю накрыло мощными потоками протонов в широком диапазоне энергий

В ИПГ предупредили о вторжении потоков протонов в околоземное пространство

0:52 Your browser does not support the audio element. Наука

На Землю обрушились потоки протонов, сообщили во вторник в Институте прикладной геофизики имени академика Е. К. Фёдорова.

Фото: NASA is licensed under public domain

"В начале суток 23 июля зарегистрировано вторжение в околоземное космическое пространство потоков протонов в широком диапазоне энергий", — гласит предупреждение на сайте ИПГ.

"Продолжается возмущение геомагнитного поля", — констатируется в нём.

В сообщении приведены данные станций мониторинга геомагнитной активности на территории России — те из них, что расположены в высоких широтах, зафиксировали K-индекс выше обычного.

Тем не менее, лаборатория солнечной астрономии и гелиофизического приборостроения ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН магнитных бурь даже минимального уровня не отмечает.