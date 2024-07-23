От чего зависит размер града и как на нём отражается изменение климата

С 2020 года действует новый стандарт размера града, сообщила климатолог Чередько

2:00 Your browser does not support the audio element. Наука Экология Природа

Размер града зависит от влажности климата, сообщила "Науке Сибири" старший научный сотрудник Институт мониторинга климатических и экологических систем СО РАН кандидат географических наук Наталья Чередько.

Фото: Flickr by Liendain, CC BY 2.0

"Наиболее часто крупный град выпадает в жарком и влажном климате. Например, в 1984 году в Бангладеш выпали градины весом до килограмма, в диаметре от 15 сантиметров, — пояснила она. — У нас совсем другой климат. Для большинства регионов Сибири характерна низкая градоопасность, только для Алтая и Кемеровской области она средняя".

Поэтому глобальные изменения климата могут отражаться на среднем размере града. И хотя специальных многолетних наблюдений на этот счёт недостаточно, тенденцию уже заметили. "По данным наблюдений с метеостанций США, с потеплением град стал в среднем крупнее. Для Сибири также есть научные данные о росте частоты выпадения града диаметром более сантиметра", — сообщила учёная.

"С 2020 года действует новый стандарт размера града: более двух сантиметров в диаметре — крупный, более пяти сантиметров — очень крупный", — уточнила она.

Град образуется в кучево-дождевых облаках при большой разнице температур земной поверхности и воздуха на высоте. Обычно град сопровождается грозой, причём замечено, что чем мощнее молнии, тем крупнее градины. Есть даже теория образования крупного града в результате молниевых разрядов.

Спрогнозировать град сложно, не говоря уж о его размере и интенсивности — синоптики могут сделать это со стопроцентной достоверностью не более чем за один-два часа. Не будет ошибкой предположение, что чем больше размер облаков в высоту в жаркую погоду, тем выше вероятность выпадения из них града.