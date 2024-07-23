Психотронное оружие испытали на мышах: может снижать аппетит и возбуждать материнский инстинкт

Учёные из Корейского института фундаментальных наук (IBS) разработали первую в мире систему дистанционного управления сознанием на основе воздействия на мозг магнитным полем, пишет Daily Mail во вторник.
Технологию, получившую название Nano-MIND, что означает "Наномагнитогенетический интерфейс для нейродинамики", уже испытали на мышах. В экспериментах изобретатели добились при помощи своего детища снижения аппетита и усиления материнского инстинкта у подопытных животных.
"Это первая в мире технология, позволяющая свободно управлять определёнными областями мозга с помощью магнитных полей", — заявил директор Центра наномедицины IBS Чон Джин Ву.
"Мы ожидаем, что она будет широко использоваться в исследованиях для понимания функций мозга, сложных искусственных нейронных сетей, технологий двустороннего интерфейса мозг-компьютер и новых методов лечения неврологических расстройств", — добавил он.
Оценки его коллег более реалистичны. "Концепция использования магнитных полей для управления биологическими системами в настоящее время хорошо известна. Они применяются в различных областях: магнитно-резонансная томография, транскраниальная магнитная стимуляция и магнитная гипертермия для лечения рака", — прокомментировал старший научный сотрудник испанского Института неврологии Феликс Лерой статью об изобретении в журнале Nature Nanotechnology.
Он также предостерёг разработчиков от поспешных испытаний системы на людях. "Необходимы дальнейшие исследования для оценки потенциальных кумулятивных эффектов, включая нейроадаптацию или нейротоксичность", — написал учёный.
Принципиальным новшеством в экспериментах корейских исследователей стало использование в экспериментах генетически модифицированных мышей — над ДНК грызунов "поколдовали" так, чтобы у них были более развиты магнитно-чувствительные ионные каналы нейронов.
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