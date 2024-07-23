Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Шоумен Отар Кушанашвили рассказал о "страшном состоянии" и страхе заразить людей
В Калининграде туристам предлагают экскурсии на воздушных шарах
Овечкин рассказал, где будет жить после завершения карьеры
Ограничения буксировки прицепов у китайских автомобилей
С 2020 года действует новый стандарт размера града, сообщила климатолог Чередько
Твёрк способствует пробуждению творческого потенциала у женщин
Шоумен Гоген Солнцев привёл к жене с грудным ребёнком сотрудников опеки
Hello Games выпустила масштабное обновление Worlds для No Man's Sky: новые технологии
Михаил Галустян открыто поддержал Глюкозу после скандала в Красноярске
Психотронное оружие испытали на мышах: может снижать аппетит и возбуждать материнский инстинкт

В Южной Корее создана первая в мире система дистанционного управления сознанием

2:07
Наука

Учёные из Корейского института фундаментальных наук (IBS) разработали первую в мире систему дистанционного управления сознанием на основе воздействия на мозг магнитным полем, пишет Daily Mail во вторник.

В Южной Корее создана первая в мире система дистанционного управления сознанием
Фото: commons.wikimedia.org by Baburov, CC BY-SA 4.0

Технологию, получившую название Nano-MIND, что означает "Наномагнитогенетический интерфейс для нейродинамики", уже испытали на мышах. В экспериментах изобретатели добились при помощи своего детища снижения аппетита и усиления материнского инстинкта у подопытных животных.

"Это первая в мире технология, позволяющая свободно управлять определёнными областями мозга с помощью магнитных полей", — заявил директор Центра наномедицины IBS Чон Джин Ву.

"Мы ожидаем, что она будет широко использоваться в исследованиях для понимания функций мозга, сложных искусственных нейронных сетей, технологий двустороннего интерфейса мозг-компьютер и новых методов лечения неврологических расстройств", — добавил он.

Оценки его коллег более реалистичны. "Концепция использования магнитных полей для управления биологическими системами в настоящее время хорошо известна. Они применяются в различных областях: магнитно-резонансная томография, транскраниальная магнитная стимуляция и магнитная гипертермия для лечения рака", — прокомментировал старший научный сотрудник испанского Института неврологии Феликс Лерой статью об изобретении в журнале Nature Nanotechnology.

Он также предостерёг разработчиков от поспешных испытаний системы на людях. "Необходимы дальнейшие исследования для оценки потенциальных кумулятивных эффектов, включая нейроадаптацию или нейротоксичность", — написал учёный.

Принципиальным новшеством в экспериментах корейских исследователей стало использование в экспериментах генетически модифицированных мышей — над ДНК грызунов "поколдовали" так, чтобы у них были более развиты магнитно-чувствительные ионные каналы нейронов.

Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Популярное
В Вайоминге обнаружена змея возрастом 38 миллионов лет, перевернувшая наши представления об эволюции

Найдено самое древнее доказательство коллективной спячки змей.

В США нашли спящих в обнимку древних змей
Этот салат с крабовыми палочками станет вашим новым кулинарным фаворитом
Простой и вкусный салат с крабовыми палочками: рецепт, который украсит ваш праздничный стол
Кабачки, запечённые со сметаной и зеленью в духовке: будут хороши и в будни, и в праздник
Спасите свой урожай: как избавиться от медведки раз и навсегда
Байден избегает появления на камеру, его письмо об отречении может быть фальшивкой Любовь Степушова Джо Байден выходит из президентской гонки, но "домотает срок" до конца Дмитрий Плотников
Главное преимущество подтягиваний на турнике: названы основные
Как заваривать кофе, чтобы он получился вкусным и ароматным
Мировой экономический кризис из-за краха рынка недвижимости Китая будет масштабнее, чем в 2008 году
Мировой экономический кризис из-за краха рынка недвижимости Китая будет масштабнее, чем в 2008 году
Последние материалы
Бьянка встала на защиту Глюк’oZы после скандала на концерте в Краснодаре
Можно ли подкармливать свеклу солью
Актуальные укладки на лето 2024: текстура, крабики и гладкий пучок
Российские артисты выступят на Дне города Уфы за 38 миллионов рублей
Что можно заморозить из продуктов и блюд в морозилке
Ключевые ошибки ухода за кожей летом и как их исправить
Как научить кошку различным командам?
Жена Курбана Омарова не одобрила поведение певицу Алсу
В России закрывается отделение компании Warner Bros
Голкипер Худяков перешёл в австрийский клуб "Штурм"
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников