Психотронное оружие испытали на мышах: может снижать аппетит и возбуждать материнский инстинкт

В Южной Корее создана первая в мире система дистанционного управления сознанием

2:07 Your browser does not support the audio element. Наука

Учёные из Корейского института фундаментальных наук (IBS) разработали первую в мире систему дистанционного управления сознанием на основе воздействия на мозг магнитным полем, пишет Daily Mail во вторник.

Фото: commons.wikimedia.org by Baburov, CC BY-SA 4.0

Технологию, получившую название Nano-MIND, что означает "Наномагнитогенетический интерфейс для нейродинамики", уже испытали на мышах. В экспериментах изобретатели добились при помощи своего детища снижения аппетита и усиления материнского инстинкта у подопытных животных.

"Это первая в мире технология, позволяющая свободно управлять определёнными областями мозга с помощью магнитных полей", — заявил директор Центра наномедицины IBS Чон Джин Ву.

"Мы ожидаем, что она будет широко использоваться в исследованиях для понимания функций мозга, сложных искусственных нейронных сетей, технологий двустороннего интерфейса мозг-компьютер и новых методов лечения неврологических расстройств", — добавил он.

Оценки его коллег более реалистичны. "Концепция использования магнитных полей для управления биологическими системами в настоящее время хорошо известна. Они применяются в различных областях: магнитно-резонансная томография, транскраниальная магнитная стимуляция и магнитная гипертермия для лечения рака", — прокомментировал старший научный сотрудник испанского Института неврологии Феликс Лерой статью об изобретении в журнале Nature Nanotechnology.

Он также предостерёг разработчиков от поспешных испытаний системы на людях. "Необходимы дальнейшие исследования для оценки потенциальных кумулятивных эффектов, включая нейроадаптацию или нейротоксичность", — написал учёный.

Принципиальным новшеством в экспериментах корейских исследователей стало использование в экспериментах генетически модифицированных мышей — над ДНК грызунов "поколдовали" так, чтобы у них были более развиты магнитно-чувствительные ионные каналы нейронов.