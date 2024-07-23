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Решена одна из ключевых проблем науки: астрономы научились различать белые карлики и нейтронные звёзды

В МГУ предложили отличать белые карлики от нейтронных звёзд по вспышкам

1:39
Наука

Учёные из Государственного астрономического института им. П. К. Штернберга Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова выявили спектральные различия между белыми карликами и нейтронными звёздами в составе рентгеновских аккрецирующих двойных систем. На основе открытия разработана методика определения природы компактных объектов, о которой астрофизики рассказали в World Journal of Physics.

В МГУ предложили отличать белые карлики от нейтронных звёзд по вспышкам
Фото: NASA is licensed under Public domain

Нейтронные звёзды и белые карлики не так-то просто отличить при наблюдении с Земли. И те, и другие — маленькие невероятно плотные и очень горячие небесные тела.

В МГУ заметили различия в спектральных индексах α этих объектов во время вспышек в рентгеновских двойных системах, обусловленные разницей температур. Раскалённая поверхность нейтронных звёзд отражает рентгеновское излучение аккреционного диска, менее горячий белый карлик его поглощает.

"Эти наблюдательные признаки просты в применении на практике и не требуют дополнительных теоретических моделирований. В самом деле, следует лишь отнаблюдать источник во время рентгеновской вспышки и установить характер эволюции и величину спектрального индекса, что сразу укажет на природу компактного объекта", — поделилась ведущий научный сотрудник ГАИШ МГУ Елена Сейфина.

Руководствуясь этим принципом, при помощи высокоточных орбитальных телескопов теперь можно идентифицировать любой подобный объект, природа которого оставалась спорной.

Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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