Учёные придумали, как спасти экологию от соды и помочь дорожникам

В ПНИПУ предложили применять отходы от производства соды в строительстве дорог

1:40 Your browser does not support the audio element. Наука

Изготовление соды сопровождается образованием гигантского количества отходов — до 10 кубометров дистиллерной суспензии на одну тонну готовой продукции. Их утилизация сложна и дорога, поэтому шлам просто складируют, и он копится в виде огромных меловых гор.

Фото: Wikimedia Commons by ZUFAr, CC BY-SA 4.0

Учёные из Пермского национального исследовательского политехнического университета предложили использовать отходы содового производства для укрепления дорог. Статья о методике вышла в сборнике материалов конференции "Химия. Экология. Урбанистика" за 2024 год.

"Мы провели предварительные эксперименты и выяснили, что таким способом возможно упрочнение грунта на 6-18% в зависимости от его кислотности и гранулометрического состава: пылеватый, песочный, крупнообломочный и др.", — рассказал профессор кафедры "Автомобили и технологические машины" ПНИПУ доктор технических наук Константин Пугин.

Загвоздка состояла в значительном содержании хлорид-ионов в содовых отходах — их вымывание могло отравить почву вдоль дорог. И эту проблему учёные решили при помощи золы с электростанций.

Таким образом, разработка позволяет заменить стройматериалы для укрепления дорог (в том числе цемент, производство которого весьма неэкологично) на вторсырьё полностью. "Замена природных материалов в дорожных конструкциях на отходы содового производства соответствует современным принципам ресурсосбережения и устойчивого развития", — заключил Пугин.