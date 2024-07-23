Раскрыта неприглядная правда о моче космонавтов: куда на самом деле они девают свои отходы

Космонавты выбрасывают свою мочу на землю вместе с мусором, выяснилось из очередной сводки Роскосмоса о работе экипажа МКС.
С 19 по 21 июля участники 71-й длительной экспедиции хлопотали по хозяйству — проводили уборку в российском сегменте станции, сообщили в госкорпорации.
"Подготовка к расстыковке грузового корабля "Прогресс МС-26" от МКС, запланированной на 13 августа — укладка удаляемого оборудования в корабле, перекачка урины из станционных ёмкостей в баки корабля, закрытие переходных люков между кораблём и служебным модулем "Звезда" и контроль их герметичности", — уточняется в сообщении.
Регенерация мочи в воду проводится пока только в порядке эксперимента "Сепарация", очередной этап которого проводился буквально несколькими днями ранее.
Найдено самое древнее доказательство коллективной спячки змей.