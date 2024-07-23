Вы варите грибы неправильно: биолог раскрыл секрет, который изменит мнение о них

Биолог рассказал, как правильно готовить грибы для максимальной пользы

0:50 Your browser does not support the audio element. Наука

Биолог Павел Глазков рассказал о полезных свойствах грибов и особенностях их приготовления.

Фото: commons.wikimedia.org by Bernie

Глазков отметил, что грибы являются богатым источником белка и витаминов, но из-за хитиновой оболочки клеток питательные вещества не всегда доступны. Чтобы разрушить хитиновую оболочку и получить максимальную пользу от грибов, их следует предварительно заморозить или засушить перед варкой или жаркой. Замораживание вызывает разрыв оболочки, что позволяет питательным веществам выйти в бульон, сообщает Петербург2.

Глазков также подчеркнул, что правильное приготовление грибов критически важно для усвоения их полезных веществ. Он напомнил, что некоторые грибы могут быть ядовитыми и опасными для здоровья.