Захватывающее открытие: в центре нашей галактики нашли уникальную черную дыру

В центре нашей Галактики обнаружена чрезвычайно редкая черная дыра

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Один из самых редких типов черных дыр, возможно, обнаружен очень близко к Стрельцу A*, сверхмассивной черной дыре в центре нашей галактики. Эта новая черная дыра принадлежит к классу промежуточной массы, что означает, что она слишком массивна, чтобы возникнуть при взрыве звезды, превращающейся в сверхновую, но недостаточно массивна, чтобы быть классифицированной как сверхмассивная.

Фото: NASA by David Thilker, PDM

Известно всего около 10 таких объектов, и недавно был выявлен еще один. Исследование опубликовано в The Astrophysical Journal.

Открытие сделано в звездном скоплении IRS 13 (также известном как GC IRS 13, что означает Galactic Center). Это скопление горячих массивных звезд с необычным объектом в центре. Первоначально считалось, что этот объект — массивная звезда, но более детальные наблюдения показали, что это не так.

Масса черной дыры средней массы оценивается в 30 000 солнечных масс. Доказательства основаны на движении звезд, которые вращаются упорядоченно, а также на рентгеновском излучении и ионизированном газе, который вращается вокруг объекта со скоростью в несколько сотен километров в секунду.

Наблюдения на нескольких длинах волн с помощью Очень Большого Телескопа, ALMA и телескопа Чандра подтвердили, что это черная дыра средней массы.

Это открытие имеет значительные последствия. Исследователи давно предполагали, что постоянное поглощение черных дыр средней массы может способствовать росту сверхмассивных черных дыр. Черные дыры средней массы сближаются с сверхмассивной черной дырой и поглощаются ею. Считается, что IRS 13 приблизилась к центру Млечного Пути (и Стрельца A*) за последние 10 миллионов лет.

"IRS 13, вероятно, является важным элементом в росте нашей центральной черной дыры [Стрелец A*]", — заявил автор исследования Флориан Пайскер. "Это удивительное звездное скопление продолжает поражать научное сообщество с момента его открытия около двадцати лет назад. Сначала считалось, что это необычно массивная звезда. Однако данные высокого разрешения позволили нам подтвердить наличие черной дыры средней массы в центре этого объекта".

Для окончательного подтверждения существования черной дыры средней массы и получения дополнительных данных о скоплении потребуются дополнительные наблюдения. Наблюдения с использованием JWST и будущего Чрезвычайно Большого Телескопа окажут существенную помощь.