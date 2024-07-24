На дне Тихого океана ученые обнаружили "темный кислород"

NatGeo: металлические минералы вырабатывают кислород на глубине четыре километра

1:58 Your browser does not support the audio element. Наука

Международная команда исследователей из Шотландии, США и других стран обнаружила, что металлические минералы на дне океана способны вырабатывать кислород. Это открытие бросает вызов традиционному мнению, что только фотосинтетические организмы (водоросли и фитопланктон) насыщают гидросферу Земли кислородом. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature Geoscience (NatGeo).

Фото: web.archive.org by Patrick Nouhailler's…, CC BY-SA 3.0

Кислород, выделяемый глубинными породами, назвали "темным кислородом", поскольку он образуется без участия солнечного света на глубине около четырех километров.

Специалисты объяснили, что кислород производится полиметаллическими конкрециями — естественными минеральными отложениями на морском дне, содержащими кобальт, никель, медь, литий, марганец и другие ценные элементы.

Ученые случайно сделали это открытие во время изучения морского дна в зоне Кларион-Клиппертон, подводного хребта на северо-востоке Тихого океана. Когда датчики зафиксировали появление кислорода, команда сначала предположила, что оборудование дало сбой. Однако содержание газа подтвердилось в ходе последующих проверок.

В результате дальнейших исследований выяснилось, что кислород образуется в результате электрохимической реакции, происходящей при контакте ржавчины с соленой водой. Для расщепления морской воды достаточно напряжения в 1,5 вольта, а отдельные конкреции могут достигать напряжения до 0,95 вольта. Объединяясь в кластеры, они создают достаточно мощный ток для разложения окружающей жидкости на кислород и водород.

Ученые отметили, что открытый природный механизм может быть критически важным для насыщения кислородом глубин океана.