Ваши глаза говорят больше, чем вы думаете: узнайте, как дыхание влияет на размер зрачков

Новые исследования показывают, что зрачки меняют диаметр при дыхании

0:50 Your browser does not support the audio element. Наука

Зрительная система человека, включая глаза, играет ключевую роль в восприятии окружающей среды и может отражать наше внутреннее состояние.

Фото: commons.wikimedia.org by ROTFLOLEB, CC BY-SA 3.0

Недавние исследования, проведенные в Швеции и Нидерландах, выявили любопытную связь между размером зрачков и дыханием. Ученые обнаружили, что диаметр зрачка изменяется с каждым вдохом: минимальный размер приходится на начало вдоха, а максимальный — на выдох. Это противоречит ранее существовавшим теориям.

Мартин Шефер из Каролинского института в своем исследовании показал, что изменения в диаметре зрачков зависят не только от дыхания, но и от эмоций, физических стимулов и приема медикаментов. Эти выводы могут способствовать диагностике психических расстройств.