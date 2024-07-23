Ваши глаза говорят больше, чем вы думаете: узнайте, как дыхание влияет на размер зрачков

Зрительная система человека, включая глаза, играет ключевую роль в восприятии окружающей среды и может отражать наше внутреннее состояние.
Недавние исследования, проведенные в Швеции и Нидерландах, выявили любопытную связь между размером зрачков и дыханием. Ученые обнаружили, что диаметр зрачка изменяется с каждым вдохом: минимальный размер приходится на начало вдоха, а максимальный — на выдох. Это противоречит ранее существовавшим теориям.
Мартин Шефер из Каролинского института в своем исследовании показал, что изменения в диаметре зрачков зависят не только от дыхания, но и от эмоций, физических стимулов и приема медикаментов. Эти выводы могут способствовать диагностике психических расстройств.
На протяжении более 10 лет натяжные потолки были популярным элементом современных интерьеров. Однако, как это часто бывает с модой, сейчас они постепенно теряют свою актуальность.