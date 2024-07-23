Ученые улучшили точность предсказания космических штормов

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RAS: высота магнитных областей Солнца указывает на близость выброса плазмы

1:15
Наука

Британские ученые из Университета Аберистуита создали новый метод для точного прогнозирования космических штормов, представляющих угрозу для спутников и земной инфраструктуры. Результаты исследования опубликованы на сайте Королевского астрономического общества (RAS).

RAS: высота магнитных областей Солнца указывает на близость выброса плазмы
Фото: flickr.com by NASA Goddard Space Flight Center from Greenbelt, MD, USA, CC BY 2.0

По мнению специалистов, изучение магнитных областей Солнца помогает определить скорость коронального выброса массы (КВМ) — потока плазмы и электромагнитного излучения, выбрасываемого в космос после солнечных вспышек.

Знание скорости КВМ позволяет вычислить время его прибытия на Землю и предсказать возникновение геомагнитного шторма.

Прогнозирование КВМ стало более точным благодаря наблюдениям за активными зонами с мощными магнитными полями. Команда выявила важный параметр под названием "критическая высота" — точку, в которой магнитное поле теряет стабильность, способствуя выбросу.

"Эти данные можно объединить с геометрической моделью, которая отслеживает скорость корональных выбросов массы в трех измерениях, а не только в двух, что значительно повышает точность прогнозов", — сказала ведущий автор исследования Харшита Ганди.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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