Ученые улучшили точность предсказания космических штормов

Британские ученые из Университета Аберистуита создали новый метод для точного прогнозирования космических штормов, представляющих угрозу для спутников и земной инфраструктуры. Результаты исследования опубликованы на сайте Королевского астрономического общества (RAS).
По мнению специалистов, изучение магнитных областей Солнца помогает определить скорость коронального выброса массы (КВМ) — потока плазмы и электромагнитного излучения, выбрасываемого в космос после солнечных вспышек.
Знание скорости КВМ позволяет вычислить время его прибытия на Землю и предсказать возникновение геомагнитного шторма.
Прогнозирование КВМ стало более точным благодаря наблюдениям за активными зонами с мощными магнитными полями. Команда выявила важный параметр под названием "критическая высота" — точку, в которой магнитное поле теряет стабильность, способствуя выбросу.
"Эти данные можно объединить с геометрической моделью, которая отслеживает скорость корональных выбросов массы в трех измерениях, а не только в двух, что значительно повышает точность прогнозов", — сказала ведущий автор исследования Харшита Ганди.
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