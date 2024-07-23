Смертельные враги человечества: болезни, которые все еще опасны

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Ученые обсуждают возможное возвращение чумы

1:29
Наука

На протяжении веков человечество сталкивалось с опасными заболеваниями, угрожающими жизни. Эпидемии, такие как COVID-19, ВИЧ и грипп, оказали значительное влияние на мир.

Ученые обсуждают возможное возвращение чумы
Фото: Openverse by Sam Howzit, CC BY 2.0

Даже древние болезни, такие как туберкулез, продолжают поражать людей и сегодня, в то время как другие, кажется, исчезли из мировой истории. До 20-го века чума в Европе была синонимом страха. В течение 1500 лет произошло три крупные эпидемии, унесшие миллионы жизней, включая "Черную смерть" 14 века, которая уничтожила более половины населения Европы.

В 19-м и 20-м веках мир испытал третью волну чумы, унесшую жизни 30 миллионов человек, главным образом в Китае и Индии. Хотя с 1960-х годов число случаев заболевания значительно сократилось, недавние вспышки в Соединенных Штатах вызвали новые опасения. Сегодня чума, также известная как "Черная смерть", вызывается бактериями Yersinia pestis. Она передается от мелких животных к человеку через блох.

Симптомы могут варьироваться от увеличения лимфатических узлов до летального исхода, в зависимости от типа чумы — легочной или септической. Хотя в некоторых районах чума больше не распространена, риск вспышек по-прежнему сохраняется.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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