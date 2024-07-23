Археологи пытаются найти легендарную Атлантиду песков

Археологи продолжили поиски мифического арабского города Уабар

3:24 Your browser does not support the audio element. Наука

Античные историки Геродот и Птолемей упоминали о легендарном арабском городе Уабаре, также известном как "Атлантида песков". На протяжении многих лет современные исследователи пытались найти его, и, возможно, им удалось добиться успеха, сообщает РИА Новости.

Фото: unsplash.com by Joshua Sortino, PDM

Предполагается, что Уабар, о котором говорится в сказаниях Шахерезады и даже в Коране, находился в сердце пустыни Руб-эль-Хали на Аравийском полуострове, известной как "пустая четверть". Это одна из самых больших, жарких и засушливых пустынь в мире.

Согласно легендам, в Уабаре был прохладный климат, водные источники и цветущие сады. Город был построен царем Шаддатом, правителем адитов — мифического племени гигантов. Уабар был известен своими торговыми путями и ладанными лесами.

Однако судьба Уабара сложилась трагически. Легенда гласит, что пророк Худ был послан к адитам с проповедью о едином Боге, но жители города отвергли его учение. В ответ на их гордыню Аллах послал песчаную бурю, уничтожившую город и его обитателей. Существует также научная версия, что город мог быть затоплен или ушел под землю.

Мифы утверждают, что после этого земли Уабара населили джинны, а выживших жителей превратили в наснасов.

Несмотря на долгие годы, когда Уабар считался легендой, американский режиссер-документалист Николас Клэпп нашел упоминания о городе в материалах английского исследователя Томаса Бертрама. Это вдохновило его на создание фильма о Древней Аравии и возможном существовании Уабара. Ему также рассказали о городе бедуины.

В начале 1990-х годов, заключив сделку с NASA, он получил космические снимки пустыни Руб-эль-Хали. Выяснилось, что пески этого района были пересечены древними караванными дорогами.

Клэпп сравнил древнюю карту Птолемея с современной и обнаружил, что они в значительной степени совпадают. Более того, на старой карте он нашел точку под названием Omanum Emporium, где пересекались многие дороги. Именно туда он и отправился.

Через полгода его команда обнаружила засохший колодец Шиср. Раскопки под 12-метровым слоем песка привели к находке монументальных руин: крепостных стен, остатков гигантских дворцов и небольших жилых домов. Однако руины были датированы приблизительно XV веком нашей эры, тогда как Уабар был намного более древним.

Клэпп обратился за помощью к профессору археологии из Университета Миссури Юрису Зариньшу. Дополнительные исследования показали, что под найденными руинами находятся более древние. Предполагается, что в III-IV веках эти постройки были разрушены мощным землетрясением, что подтверждает гипотезу о том, что легендарный город мог уйти под землю.

При этом один археолог отметил, что более древние руины представляют собой не сказочные дворцы, а простые дома бедняков. Тем не менее специалисты продолжают поиски Уабара.