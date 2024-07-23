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Археологи пытаются найти легендарную Атлантиду песков

Археологи продолжили поиски мифического арабского города Уабар

3:24
Наука

Античные историки Геродот и Птолемей упоминали о легендарном арабском городе Уабаре, также известном как "Атлантида песков". На протяжении многих лет современные исследователи пытались найти его, и, возможно, им удалось добиться успеха, сообщает РИА Новости.

Археологи продолжили поиски мифического арабского города Уабар
Фото: unsplash.com by Joshua Sortino, PDM

Предполагается, что Уабар, о котором говорится в сказаниях Шахерезады и даже в Коране, находился в сердце пустыни Руб-эль-Хали на Аравийском полуострове, известной как "пустая четверть". Это одна из самых больших, жарких и засушливых пустынь в мире.

Согласно легендам, в Уабаре был прохладный климат, водные источники и цветущие сады. Город был построен царем Шаддатом, правителем адитов — мифического племени гигантов. Уабар был известен своими торговыми путями и ладанными лесами.

Однако судьба Уабара сложилась трагически. Легенда гласит, что пророк Худ был послан к адитам с проповедью о едином Боге, но жители города отвергли его учение. В ответ на их гордыню Аллах послал песчаную бурю, уничтожившую город и его обитателей. Существует также научная версия, что город мог быть затоплен или ушел под землю.

Мифы утверждают, что после этого земли Уабара населили джинны, а выживших жителей превратили в наснасов.

Несмотря на долгие годы, когда Уабар считался легендой, американский режиссер-документалист Николас Клэпп нашел упоминания о городе в материалах английского исследователя Томаса Бертрама. Это вдохновило его на создание фильма о Древней Аравии и возможном существовании Уабара. Ему также рассказали о городе бедуины.

В начале 1990-х годов, заключив сделку с NASA, он получил космические снимки пустыни Руб-эль-Хали. Выяснилось, что пески этого района были пересечены древними караванными дорогами.

Клэпп сравнил древнюю карту Птолемея с современной и обнаружил, что они в значительной степени совпадают. Более того, на старой карте он нашел точку под названием Omanum Emporium, где пересекались многие дороги. Именно туда он и отправился.

Через полгода его команда обнаружила засохший колодец Шиср. Раскопки под 12-метровым слоем песка привели к находке монументальных руин: крепостных стен, остатков гигантских дворцов и небольших жилых домов. Однако руины были датированы приблизительно XV веком нашей эры, тогда как Уабар был намного более древним.

Клэпп обратился за помощью к профессору археологии из Университета Миссури Юрису Зариньшу. Дополнительные исследования показали, что под найденными руинами находятся более древние. Предполагается, что в III-IV веках эти постройки были разрушены мощным землетрясением, что подтверждает гипотезу о том, что легендарный город мог уйти под землю.

При этом один археолог отметил, что более древние руины представляют собой не сказочные дворцы, а простые дома бедняков. Тем не менее специалисты продолжают поиски Уабара.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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