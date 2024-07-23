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Ученые нашли способ повысить эффективность и безопасность Оземпика

JCl: манипулирование белками MC3R и MC4R ослабляет побочные эффекты Оземпика

2:12
Наука

Учёные из Мичиганского университета выяснили, что воздействие на белки мозга меланокортин 3 и 4 может улучшить эффективность и безопасность Оземпика — лекарства, используемого для лечения ожирения и диабета. Результаты исследования были опубликованы в Journal of Clinical Investigation (JCI).

В ходе нового исследования учёные сосредоточились на двух белках — меланокортине 3 (MC3R) и меланокортине 4 (MC4R), которые в основном находятся на поверхности нейронов мозга. Эти белки играют важную роль в регулировании пищевого поведения и поддержании энергетического баланса организма.

По мнению учёных, эти белки ответственны за множество метаболических параметров, от определения долгосрочных запасов энергии до обработки сигналов о кратковременной сытости из кишечника.

Исследователи проверили действие нескольких гормонов, уменьшающих потребление пищи (таких как GLP-1, на основе которого действует Оземпик), на обычных мышах и грызунах с генетически отсутствующим белком MC3R, а также на животных с повышенной активностью MC4R и сниженной активностью MC3R.

Результаты показали, что корректировка работы системы меланокортина путем подавления MC3R или усиления активности MC4R увеличила чувствительность мышей к препаратам GLP-1 и другим гормонам, влияющим на пищевое поведение. Грызуны, получавшие GLP-1 (Оземпик и аналоги) в комбинации с агонистом MC4R или антагонистом MC3R, худели в пять раз эффективнее.

Учёные также измерили активность мозга мышей в участках, ответственных за тошноту при приёме препаратов GLP-1, и не обнаружили повышенной активации. По словам исследователей, манипуляции с MC3R и MC4R не только увеличивают эффективность Оземпика и аналогичных препаратов, но и устраняют нежелательные побочные эффекты.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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