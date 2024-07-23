Названы симптомы, указывающие на развитие ранней деменции

Врач Воробьев: рассеянность в 45 лет может быть признаком ранней деменции

2:07 Your browser does not support the audio element. Наука

Деменция может проявиться в возрасте от 45 до 60 лет. На ранних стадиях заболевания наблюдаются проблемы с кратковременной памятью, рассеянное внимание, трудности в планировании, а также снижение работоспособности. Об этом сообщил "Газете.Ru" врач-психиатр и преподаватель кафедры клинической психологии и психотерапии, кандидат медицинских наук Руслан Воробьев.

Фото: Freepik by Ads, CC0

"С течением времени ухудшается память, снижается способность усваивать новую информацию и следовать инструкциям, нарушаются практические навыки. На начальных стадиях нарушения кратковременной памяти незначительны, однако в дальнейшем они приводят к забыванию имен близких, названий предметов и слов", — отметил специалист.

Темпы развития заболевания могут различаться: на протяжении нескольких лет к проблемам с памятью добавляются нарушения зрительно-пространственных функций и счета. Сужается круг интересов, наблюдается лабильность настроения, тревожность и мнительность.

"Существует понятие ранней деменции, или пресенильного варианта. Чаще всего причиной деменции является болезнь Альцгеймера, которая развивается из-за нарушения метаболизма белка-амилоида и образования амилоидных бляшек в тканях мозга. Это запускает цепочку процессов, приводящих к гибели нейронов, что вызывает нейродегенерацию и снижение функциональности тканей головного мозга, затрагивая психические функции", — пояснил психиатр.

По его словам, нарушения кровоснабжения головного мозга при сосудистых патологиях, таких как гипертония, атеросклероз и инсульты, также могут играть определенную роль в развитии деменции.

"Часто лечением деменции занимаются неврологи, но иногда пациенты сначала обращаются к психиатрам, так как при неврологических заболеваниях, сопровождающихся деменцией, часто возникают депрессии, тревожные состояния и нарушения сна", — заключил врач.