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Ученые нашли неожиданный источник "темного кислорода" на дне океана

NatGeo: металлические минералы вырабатывают кислород на глубине четыре километра

1:59
Наука

Международная группа исследователей из Шотландии, США и других стран обнаружила, что металлические минералы на дне океана могут вырабатывать кислород. Это открытие бросило вызов устоявшемуся мнению, что кислород в гидросферу Земли поступает исключительно благодаря фотосинтетическим организмам, таким как водоросли и фитопланктон.

NatGeo: металлические минералы вырабатывают кислород на глубине четыре километра
Фото: Wikipedia by PublicDomainPictures, CC BY 4.0

Результаты исследования были опубликованы в научном журнале Nature Geoscience (NatGeo).

Газ, выделяемый глубоководными породами, назвали "темным кислородом", так как он образуется без участия солнечного света на глубине около четырех километров.

По данным специалистов, кислород производится полиметаллическими конкрециями — естественными минеральными отложениями на морском дне, содержащими кобальт, никель, медь, литий, марганец и другие ценные элементы.

Исследователи случайно обнаружили это явление во время изучения морского дна в зоне Кларион-Клиппертон — подводного хребта на северо-востоке Тихого океана. Когда датчики зафиксировали появление кислорода, команда сначала предположила, что оборудование неисправно.

Однако последующие проверки подтвердили наличие газа.

Дальнейшие исследования показали, что кислород образуется в результате электрохимической реакции, происходящей при контакте ржавчины с соленой водой. Для расщепления морской воды требуется напряжение в 1,5 вольта. Отдельные конкреции могут достигать напряжения до 0,95 вольта.

Объединяясь в кластеры, они генерируют достаточно мощный ток для разложения окружающей жидкости на кислород и водород.

Ученые подчеркнули, что этот природный механизм может играть критически важную роль в насыщении кислородом глубин океана.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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