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Путь к алкогольной зависимости: роль безалкогольных напитков

Appetite: безалкогольное пиво и вино могут способствовать развитию тяги к алкоголю

1:17
Наука

Учёные из Университета Нового Южного Уэльса (Австралия) обнаружили, что потребление безалкогольных вина и пива подростками может способствовать усилению тяги к настоящим спиртным напиткам после достижения совершеннолетия. Результаты этого исследования были опубликованы в журнале Appetite.

Appetite: безалкогольное пиво и вино могут способствовать развитию тяги к алкоголю
Фото: freepik.com by gpointstudio, PDM

В исследовании участвовали около 600 подростков. Учёные попросили их рассказать о своём опыте употребления напитков с нулевым содержанием алкоголя и описать их вкусовые качества. Оказалось, что более половины респондентов считают безалкогольные аналоги пива и вина привлекательными, а треть участников уже пробовали такие напитки.

Некоторые из участников исследования охарактеризовали безалкогольные версии спиртных напитков как "входные продукты", которые могут предрасполагать к дальнейшей покупке и употреблению алкоголя после совершеннолетия. Учёные также отметили, что поощрение выбора безалкогольной продукции родителями и сверстниками создаёт положительные ассоциации, связанные с её вкусом и характером употребления. Этот "позитивный опыт" может стать фактором риска развития алкогольной зависимости во взрослом возрасте.

Автор Джалиль Вахитов
Джалиль Вахитов - внештатный корреспондент Правды.Ру, ведущий раздела "Путешествия"
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