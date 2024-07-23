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Почему растительные масла полезнее сливочного: научные доказательства

Science Daily: шведские учёные подтвердили пользу растительного масла

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Наука

Согласно данным издания Science Daily, исследование, проведённое шведскими учёными, подтвердило, что растительное масло является более полезным продуктом по сравнению со сливочным.

Science Daily: шведские учёные подтвердили пользу растительного масла
Фото: Wikimedia Commons by Julikalucky, CC0

В ходе эксперимента участники в течение четырёх месяцев придерживались двух разных диет. Одна группа потребляла продукты с высоким содержанием насыщенных жиров, а другая — с ненасыщенными жирами. По завершении исследования у всех участников взяли образцы крови для анализа.

Результаты показали, что диета с высоким содержанием ненасыщенных жиров может замедлить прогрессирование диабета. В свете этих данных учёные рекомендуют переходить на растительные масла, так как они могут снизить риск инсульта, сердечных приступов и диабета.

Автор Джалиль Вахитов
Джалиль Вахитов - внештатный корреспондент Правды.Ру, ведущий раздела "Путешествия"
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