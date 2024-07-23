Почему растительные масла полезнее сливочного: научные доказательства

Science Daily: шведские учёные подтвердили пользу растительного масла

0:48 Your browser does not support the audio element. Наука

Согласно данным издания Science Daily, исследование, проведённое шведскими учёными, подтвердило, что растительное масло является более полезным продуктом по сравнению со сливочным.

Фото: Wikimedia Commons by Julikalucky, CC0

В ходе эксперимента участники в течение четырёх месяцев придерживались двух разных диет. Одна группа потребляла продукты с высоким содержанием насыщенных жиров, а другая — с ненасыщенными жирами. По завершении исследования у всех участников взяли образцы крови для анализа.

Результаты показали, что диета с высоким содержанием ненасыщенных жиров может замедлить прогрессирование диабета. В свете этих данных учёные рекомендуют переходить на растительные масла, так как они могут снизить риск инсульта, сердечных приступов и диабета.