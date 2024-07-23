Ученые выявили новый синдром потери памяти у пожилых

Science Daily: специалисты обнаружили новый синдром потери памяти у пожилых людей

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Специалисты обнаружили новый синдром потери памяти у пожилых людей, который отличается от болезни Альцгеймера. Этот синдром получил название лимбически-доминантный амнестический нейродегенеративный синдром (LANS).

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Ранее LANS можно было диагностировать только после смерти пациента путём исследования тканей его мозга. Однако клиника Майо разработала новые критерии для диагностики LANS, которые включают возраст пациента, степень нарушения памяти, результаты мозгового сканирования и наличие биомаркеров, указывающих на специфические белковые отложения в мозге.

Согласно сообщению Science Daily, это нововведение позволит неврологам точнее диагностировать LANS и, возможно, назначать индивидуальное лечение пациентам с симптомами, похожими на болезнь Альцгеймера, но без явных признаков этого заболевания.