Топ-5 самых умных пород кошек

Абиссинские кошки признаны самой интеллектуально развитой породой среди пушистых домашних любимцев, сообщает gorodche. ru, ссылаясь на результаты исследования.
Эти кошки известны своей активностью и дружелюбием, а также потребностью в интеллектуальной стимуляции. Они легко обучаются командам и быстро адаптируются к новым ситуациям, что делает их идеальными компаньонами.
На втором месте среди самых умных пород кошек оказались бенгальские кошки, которые выделяются своим высоким уровнем активности и отличной памятью.
Также в топ-5 самых умных кошек вошли бурманская и сиамская кошки, а также мейн-кун.
Найдено самое древнее доказательство коллективной спячки змей.