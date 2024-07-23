Топ-5 самых умных пород кошек

Рейтинг умнейших кошек

0:43 Your browser does not support the audio element. Наука

Абиссинские кошки признаны самой интеллектуально развитой породой среди пушистых домашних любимцев, сообщает gorodche. ru, ссылаясь на результаты исследования.

Фото: Wikipedia by Martin Bahmann, CC BY-SA 3.0

Эти кошки известны своей активностью и дружелюбием, а также потребностью в интеллектуальной стимуляции. Они легко обучаются командам и быстро адаптируются к новым ситуациям, что делает их идеальными компаньонами.

На втором месте среди самых умных пород кошек оказались бенгальские кошки, которые выделяются своим высоким уровнем активности и отличной памятью.

Также в топ-5 самых умных кошек вошли бурманская и сиамская кошки, а также мейн-кун.