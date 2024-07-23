Экстракт борщевика: новая надежда в лечении онкологии и сельском хозяйстве

НТВ: учёные из Курска превращают борщевик в удобрение и лекарство от рака

1:06 Your browser does not support the audio element. Наука

Учёные из Курска разработали автоматизированную систему, которая использует СВЧ-излучение для превращения борщевика в удобрение, сообщает НТВ. Эта инновационная технология прошла полевые испытания и может значительно сократить распространение ядовитого растения, на борьбу с которым ежегодно тратятся значительные средства.

Фото: commons.wikimedia.org by Rüdiger Wölk, CC BY-SA 2.5

Борщевик известен своими ядовитыми свойствами: при контакте с кожей и воздействии солнечных лучей он вызывает серьёзные ожоги. Однако исследователи из Мордовского университета нашли способ использовать экстракт борщевика для создания липосом — наночастиц, которые можно вводить в организм внутривенно. Этот метод показывает высокую эффективность в лечении онкологических заболеваний, вызывая самоуничтожение раковых клеток.

Кроме того, учёные отметили, что экстракт борщевика можно применять в сельском хозяйстве для повышения урожайности. Экстракт содержит стимуляторы роста, которые могут увеличить урожайность на 20-30%.