Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Отказ от гель-лака: почему всё больше девушек предпочитают естественность?
Омлет в томате: оригинальный и сочный вариант летней яичницы
Максим Фадеев ответил на критику в свой адрес
Science Daily: специалисты обнаружили новый синдром потери памяти у пожилых людей
Советы, как выращивать голубику в саду
Jetour представит новый кроссовер X50 на выставке Chinese Motor Show 2024 в Москве
Как правильно гулять с питомцем, чтобы не навредить ему
iPhone SE 4 унаследует дизайн от iPhone 16
Как помогают пряности: от кулинарии до ароматерапии
Учёные нашли противораковые соединения в морских грибах

Исследования Тихоокеанского института: прорыв в лечении рака

1:06
Наука

Учёные из Тихоокеанского института биоорганической химии имени Г. Б. Елякова (ТИБОХ) ДВО РАН обнаружили новые соединения, способные лечить рак простаты, шейки матки и молочной железы. Эти соединения были найдены в морских грибах, живущих на морской траве Zostera marina. Исследование проводилось на грибе Penicillium yezoense KMM 4679, в котором выявили десять уникальных соединений.

Исследования Тихоокеанского института: прорыв в лечении рака
Фото: Openverse by wuestenigel, CC BY 2.0

Согласно агентству РИА Новости, выявленные вещества показали значительную противоопухолевую активность. Одно из них оказалось особенно эффективным, подавляя рост раковых клеток даже при низких дозах. Это открытие делает его перспективным для дальнейших исследований.

С помощью современных спектроскопических методов учёные смогли определить структуру новых соединений. Морские грибы продолжают лидировать по числу открываемых биоактивных веществ, что делает их важным объектом для исследований в области онкологии.

Автор Джалиль Вахитов
Джалиль Вахитов - внештатный корреспондент Правды.Ру, ведущий раздела "Путешествия"
Обсудить
Популярное
В Вайоминге обнаружена змея возрастом 38 миллионов лет, перевернувшая наши представления об эволюции

Найдено самое древнее доказательство коллективной спячки змей.

В США нашли спящих в обнимку древних змей
Этот салат с крабовыми палочками станет вашим новым кулинарным фаворитом
Простой и вкусный салат с крабовыми палочками: рецепт, который украсит ваш праздничный стол
Спасите свой урожай: как избавиться от медведки раз и навсегда
Кабачки, запечённые со сметаной и зеленью в духовке: будут хороши и в будни, и в праздник
Байден избегает появления на камеру, его письмо об отречении может быть фальшивкой Любовь Степушова Джо Байден выходит из президентской гонки, но "домотает срок" до конца Дмитрий Плотников
Как заваривать кофе, чтобы он получился вкусным и ароматным
Главное преимущество подтягиваний на турнике: названы основные
Мировой экономический кризис из-за краха рынка недвижимости Китая будет масштабнее, чем в 2008 году
Мировой экономический кризис из-за краха рынка недвижимости Китая будет масштабнее, чем в 2008 году
Последние материалы
Омлет в томате: оригинальный и сочный вариант летней яичницы
Максим Фадеев ответил на критику в свой адрес
Science Daily: специалисты обнаружили новый синдром потери памяти у пожилых людей
Советы, как выращивать голубику в саду
Jetour представит новый кроссовер X50 на выставке Chinese Motor Show 2024 в Москве
Как правильно гулять с питомцем, чтобы не навредить ему
Как помогают пряности: от кулинарии до ароматерапии
iPhone SE 4 унаследует дизайн от iPhone 16
Исследования Тихоокеанского института: прорыв в лечении рака
Россия рассматривает возможность строительства нефтеперерабатывающего завода на Кубе
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников