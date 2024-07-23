Учёные нашли противораковые соединения в морских грибах

Исследования Тихоокеанского института: прорыв в лечении рака

1:06 Your browser does not support the audio element. Наука

Учёные из Тихоокеанского института биоорганической химии имени Г. Б. Елякова (ТИБОХ) ДВО РАН обнаружили новые соединения, способные лечить рак простаты, шейки матки и молочной железы. Эти соединения были найдены в морских грибах, живущих на морской траве Zostera marina. Исследование проводилось на грибе Penicillium yezoense KMM 4679, в котором выявили десять уникальных соединений.

Фото: Openverse by wuestenigel, CC BY 2.0

Согласно агентству РИА Новости, выявленные вещества показали значительную противоопухолевую активность. Одно из них оказалось особенно эффективным, подавляя рост раковых клеток даже при низких дозах. Это открытие делает его перспективным для дальнейших исследований.

С помощью современных спектроскопических методов учёные смогли определить структуру новых соединений. Морские грибы продолжают лидировать по числу открываемых биоактивных веществ, что делает их важным объектом для исследований в области онкологии.