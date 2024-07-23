Запах стресса: как собаки реагируют на нервных людей

Учёные из Бристоля: влияние человеческого стресса на поведение собак

1:21 Your browser does not support the audio element. Наука

Учёные из Бристольского университета обнаружили, что запах человеческого стресса влияет на поведение собак.

Фото: commons.wikimedia.org by DodosD, CC BY-SA 3.0

Исследователи провели эксперимент, чтобы проверить, как собаки реагируют на нервных людей. Сначала собакам показали, что миска с едой находится в одном месте, а пустая — в другом. Затем миски переместили, чтобы увидеть, как быстро собаки среагируют на новое местоположение.

Скорость реакции указывала на эмоциональное состояние животных: при негативных эмоциях собаки реагировали медленнее. Эти результаты были опубликованы в журнале Scientific Reports.

Для следующего этапа эксперимента учёные использовали запах пота и дыхания людей. В первом случае добровольцы испытывали стресс, выполняя математический тест, а во втором — были расслаблены, слушая приятные звуки.

Когда собаки чувствовали запах нервничающих людей, они медленнее находили новую миску, что указывало на их ухудшенное эмоциональное состояние. Таким образом, собаки "заражались" стрессом от людей.

Однако запах стресса также помог собакам быстрее запоминать, где находится лакомство. Эти выводы могут быть полезны для работы с собаками в питомниках и при их обучении.