Фастфуд и кондитерские изделия: скрытая угроза здоровью кишечника

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Nature Reviews Microbiology: сладости повышают риск развития рака

1:30
Наука

Учёные из Ирландского национального университета в Корке выяснили, что питание по западному типу — с высоким содержанием сахара, насыщенных жиров и ультра-обработанных пищевых продуктов — значительно повышает риск рака кишечника. Исследование опубликовано в журнале Nature Reviews Microbiology.

Nature Reviews Microbiology: сладости повышают риск развития рака
Фото: commons.wikimedia.org by Jon Rawlinson, CC BY 2.0

Эти выводы сделаны на основе мета-анализа 176 ранее опубликованных исследований о влиянии питания на профилактику онкологических заболеваний. Анализ показал, что риск развития рака кишечника повышается при регулярном потреблении фабричных сладостей, жирной пищи (фастфуда, мясных продуктов), сладких газировок и чипсов.

Исследователи отметили, что такая диета приводит к резкому увеличению количества бактерий вида Bacteroides в кишечнике. Эти бактерии связаны с ожирением, которое является одним из главных факторов риска рака. Кроме того, некоторые пищевые добавки и консерванты в ультра-обработанных продуктах могут запускать воспалительные реакции в кишечнике, что также связано с онкологическими заболеваниями.

Наиболее полезной для кишечника, по словам исследователей, является диета с высоким содержанием клетчатки. Клетчатка содержится в овощах, фруктах, ягодах, крупах, орехах и цельных злаках и помогает поддерживать здоровую микрофлору кишечника.

Автор Джалиль Вахитов
Джалиль Вахитов - внештатный корреспондент Правды.Ру, ведущий раздела "Путешествия"
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