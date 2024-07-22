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Почему алкоголь вызывает преждевременное старение организма

Исследование BBC Science Focus: как алкоголь ускоряет старение

1:31
Наука

Употребление алкоголя может негативно влиять на биологический возраст организма. Как сообщает издание BBC Science Focus, речь идет не о реальном возрасте человека, а о состоянии его организма. Биологический возраст определяется по длине теломер — конечных участков хромосом. Теломеры играют важную роль в нашей генетической структуре, защищая концы хромосом от повреждений при делении клеток.

Исследование BBC Science Focus: как алкоголь ускоряет старение
Фото: Freepik by jcomp, PDM

Когда теломеры становятся слишком короткими, клетки перестают делиться и начинают погибать. Это может привести к таким заболеваниям, как болезнь Альцгеймера, рак и ишемическая болезнь сердца.

Исследование показало, что у людей, употребляющих больше алкоголя, теломеры короче. Это говорит о том, что алкоголь ускоряет биологическое старение. По словам Анны Топивала, консультанта-психиатра Оксфордского университета, чем больше алкоголя человек потребляет, тем быстрее стареет его организм.

В рамках исследования ученые наблюдали за группой людей в течение 35 лет. Все участники на момент начала исследования были здоровы. Результаты показали, что регулярное употребление алкоголя увеличивает биологический возраст человека. Особенно быстро старение происходит в молодом возрасте. Те, кто пьет крепкие напитки, стареют быстрее, чем те, кто предпочитает пиво или вино.

Автор Джалиль Вахитов
Джалиль Вахитов - внештатный корреспондент Правды.Ру, ведущий раздела "Путешествия"
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