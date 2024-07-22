В Вайоминге обнаружена змея возрастом 38 миллионов лет, перевернувшая наши представления об эволюции

В Вайоминге обнаружены останки змей возрастом 38 миллионов лет, перевернувшие наши представления об эволюции рептилий. Учёные из Университета Альберты в Канаде рассказали об открытии в Zoological Journal of the Linnean Society.
Они искренне рады своей находке, так как скелеты североамериканских змей Hibernophis breithaupti сохранились практически целыми и невредимыми, что бывает нечасто. Раньше тут бушевали вулканы, и слои вулканического пепла законсервировали останки, объясняет профессор факультета естественных наук Майкл Колдуэлл.
Но главная научная ценность открытия — не в этом. Кости принадлежат четырём змеям, сплетённым в клубок в норе.
"Современные подвязочные змеи известны тем, что собираются тысячами, чтобы зимовать вместе в логовах и норах. Они делают это, чтобы сохранить тепло с помощью эффекта, создаваемого клубком спящих животных. Интересно увидеть возможные доказательства такого социального поведения в спячке, датируемые 38 миллионами лет назад", — восхищён палеонтолог.
Из 15 тысяч современных видов рептилий никто, кроме семейства ложноногих, или удавообразных змей (Boidae) не замечен в приверженности к коллективной спячке. "Мы узнаем гораздо больше об эволюции Boidae в широком смысле", — заключил Колдуэлл.
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