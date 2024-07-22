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В России создали аналог лунного грунта, которому нет равных в мире

В ГЕОХИ РАН создан один из первых российских аналогов лунного грунта VI-75

1:51
Наука

В лаборатории геохимии Луны и планет Института геохимии и аналитической химии имени В. И. Вернадского РАН создан один из первых российских аналогов лунного грунта. О разработке учёные рассказали в журнале Acta Astronautica, сообщила пресс-служба ГЕОХИ РАН.

В ГЕОХИ РАН создан один из первых российских аналогов лунного грунта VI-75
Фото: NASA is licensed under public domain

Максимально приближенная к реголиту по физико-механическим свойствам смесь получила название VI-75 в честь 75-летия института (от англ. Vernadsky Institute).

По словам заведующего лабораторией кандидата геолого-минералогических наук Евгения Слюты, полученные образцы превосходят зарубежные аналоги по гранулометрическим параметрам, высокой адгезии (прилипанию) и рекордно малым размерам частиц.

"Одним из главных требований к нашему модельному грунту, помимо приближенных к натуральному свойств, была максимально доступная рыночная цена. То есть мы должны были создать его из максимально дешёвых компонентов. Такое требование оправдано тем, что наш лунный грунт может понадобиться в больших количествах — для бросковых испытаний лунных космических аппаратов, для испытаний манипуляторов, буровой установки, для грунтозаборных устройств", — объясняет он.

После многочисленных проб и ошибок самыми подходящими компонентами оказались зола с ГРЭС, шлак с определённым размером частиц и дроблёный кварцевый песок неправильной формы песчинок, применяемый в строительной отрасли.

Адгезия и скорость осыпания получились точно такими же, как у настоящего грунта, размер не менее чем половины частиц — менее 70 микрон. "Даже тёмно-серый цвет VI-75 очень похож на цвет настоящего лунного грунта", — доволен Слюта.

Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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