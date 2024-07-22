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Найден способ повышения скорости по оптоволокну до запредельных гигабит благодаря квадратурной манипуляции

В Саратове предложили способ увеличения скорости передачи данных до 400 Гбит/с

1:21
Наука

В Саратовском государственном техническом университете им. Ю. А. Гагарина разработана технология передачи данных по оптоволокну со скоростью до 400 Гбит/с, сообщила пресс-служба заведения в понедельник.

В Саратове предложили способ увеличения скорости передачи данных до 400 Гбит/с
Фото: BDUK Broadband by Johnnie Pakington, CC BY 2.0

Автор проекта, доцент кафедры "Информационная безопасность автоматизированных систем" Института электронной техники и приборостроения СГТУ кандидат физико-математических наук Леонид Кочкуров предложил уплотнять каналы передачи информации при помощи квадратурной фазовой манипуляции сигналов DP QPSK. Этот известный метод не люб инженерам за низкую помехоустойчивость — из-за дисперсии и нелинейности цифровые пакеты в кабеле превращаются в кашу.

Кочкуров придумал синхронизировать амплитудную и фазовую модуляцию — благо широко применяемые сейчас полупроводниковые лазеры с вертикальным резонатором позволяют это легко реализовать. Амплитудная модуляция подавляется на приёмной стороне вместе с помехами, благодаря чему достигается хорошее соотношение полезного сигнала к шуму.

Автор разработки надеется, что она будет востребована в информационно-телекоммуникационных системах, радиоэлектронике и нелинейной динамике.

Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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