Найден способ повышения скорости по оптоволокну до запредельных гигабит благодаря квадратурной манипуляции

В Саратове предложили способ увеличения скорости передачи данных до 400 Гбит/с

1:21 Your browser does not support the audio element. Наука

В Саратовском государственном техническом университете им. Ю. А. Гагарина разработана технология передачи данных по оптоволокну со скоростью до 400 Гбит/с, сообщила пресс-служба заведения в понедельник.

Фото: BDUK Broadband by Johnnie Pakington, CC BY 2.0

Автор проекта, доцент кафедры "Информационная безопасность автоматизированных систем" Института электронной техники и приборостроения СГТУ кандидат физико-математических наук Леонид Кочкуров предложил уплотнять каналы передачи информации при помощи квадратурной фазовой манипуляции сигналов DP QPSK. Этот известный метод не люб инженерам за низкую помехоустойчивость — из-за дисперсии и нелинейности цифровые пакеты в кабеле превращаются в кашу.

Кочкуров придумал синхронизировать амплитудную и фазовую модуляцию — благо широко применяемые сейчас полупроводниковые лазеры с вертикальным резонатором позволяют это легко реализовать. Амплитудная модуляция подавляется на приёмной стороне вместе с помехами, благодаря чему достигается хорошее соотношение полезного сигнала к шуму.

Автор разработки надеется, что она будет востребована в информационно-телекоммуникационных системах, радиоэлектронике и нелинейной динамике.