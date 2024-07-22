Россиянам предсказали звёздный ливень: до 100 метеоров в час

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Астроном подсказала, когда лучше наблюдать Персеиды

1:27
Наука » Экология » Космос

С 17 июля и по 24 августа проходит главный летний звездопад — метеорный поток Персеиды. Подробности раскрыла aif.ru руководитель сектора детских программ Московского планетария Елена Илющенко.

Астроном подсказала, когда лучше наблюдать Персеиды
Фото: Flickr by Ww2censor, CC BY 2.0

Своё название явление получило от созвездия, из которого, как кажется земному наблюдателю, вылетают метеоры.

"Область вылета метеоров называется радиантом метеорного потока. Радиант Персеид находится в созвездии Персей, которое можно видеть в августе всю ночь. Для наблюдателя в средней полосе России в районе полуночи созвездие Персей располагается в северо-восточной части неба. Персей начинает свой путь от северо-восточного горизонта вечером и к утру поднимается очень высоко (почти в зенит), так что "падающие звезды" становятся видны по всему небосводу", — объясняет астроном.

В пике Персеид, который в этом году приходится на ночь с 12 на 13 августа, интенсивность потока может доходить до 100 метеоров в час — то есть это не звёздный дождь, а настоящий звёздный ливень.

Условия для наблюдения за ним этим летом благоприятствуют — Луна переходит в фазу первой четверти и уже около полуночи полностью опустится за горизонт. Но надо выехать подальше за город — городская засветка вам ничего не даст увидеть.

Персеиды 2023
Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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