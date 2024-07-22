Россиянам предсказали звёздный ливень: до 100 метеоров в час

С 17 июля и по 24 августа проходит главный летний звездопад — метеорный поток Персеиды. Подробности раскрыла aif.ru руководитель сектора детских программ Московского планетария Елена Илющенко.
Своё название явление получило от созвездия, из которого, как кажется земному наблюдателю, вылетают метеоры.
"Область вылета метеоров называется радиантом метеорного потока. Радиант Персеид находится в созвездии Персей, которое можно видеть в августе всю ночь. Для наблюдателя в средней полосе России в районе полуночи созвездие Персей располагается в северо-восточной части неба. Персей начинает свой путь от северо-восточного горизонта вечером и к утру поднимается очень высоко (почти в зенит), так что "падающие звезды" становятся видны по всему небосводу", — объясняет астроном.
В пике Персеид, который в этом году приходится на ночь с 12 на 13 августа, интенсивность потока может доходить до 100 метеоров в час — то есть это не звёздный дождь, а настоящий звёздный ливень.
Условия для наблюдения за ним этим летом благоприятствуют — Луна переходит в фазу первой четверти и уже около полуночи полностью опустится за горизонт. Но надо выехать подальше за город — городская засветка вам ничего не даст увидеть.
Чтобы получить обильный урожай вкусных томатов, важно соблюдать несколько простых правил на этапе цветения и плодоношения.